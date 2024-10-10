В Финляндии призвали открыть границу с Россией

Русскоязычное «Александровское общество» в Финляндии обратилось с петицией к Европейскому парламенту, призывая к открытию границы с Россией. Граница была закрыта по решению Хельсинки, что, по мнению заявителей, нанесло ущерб межличностным и экономическим связям между странами.
«По словам заявителя, это решение оказало негативное влияние на финские семьи, имеющие родственные связи с Российской Федерацией, поскольку законным резидентам Финляндии стало трудно ездить в Россию», — говорится в тексте петиции. Цитату приводит РИА Новости. Петицию за утро 10 октября подписали более 100 человек.
Кроме того, в тексте утверждается, что решение финских властей закрыть сухопутную границу с Россией оказывает отрицательное воздействие на жизненные условия населения финских территорий, прилегающих к России, и представляет потенциальный риск для экономического благополучия восточной части Финляндии. Заявитель также просит Европейскую комиссию выпустить постановление для правительства Финляндии, чтобы исправить действия властей, нарушающие права граждан.
Финские власти начали вводить ограничения на пересечение границы с Россией в ноябре 2023 года, ссылаясь на угрозу миграционного кризиса. В ответ на обвинения России в организации миграционного потока Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, категорически отвергла эти заявления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.