09 октября 2024

В Сургуте возобновил работу грузинский ресторан

© Служба новостей «URA.RU»
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По слухам, «Хурма» временно закрылась для ремонта канализации
По слухам, «Хурма» временно закрылась для ремонта канализации Фото:

В Сургуте (ХМАО) возобновил работу грузинский ресторан «Хурма». Заведение было закрыто более месяца по техническим причинам. Об этом URA.RU сообщили в самом заведении.

«Заведение открыто с сегодняшнего дня. Мы были закрыты по техническим причинам», — прокомментировал агентству администратор ресторана.

По слухам, «Хурма» временно закрылась для ремонта канализации. В самом заведении конкретную причину приостановки работы не называют.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутяне, которые бронировали столики в честь торжества, пожаловались на ресторан «Хурма» из-за срыва банкетов. Сотрудники якобы не предупредили их о временном закрытии.

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В Сургуте (ХМАО) возобновил работу грузинский ресторан «Хурма». Заведение было закрыто более месяца по техническим причинам. Об этом URA.RU сообщили в самом заведении. «Заведение открыто с сегодняшнего дня. Мы были закрыты по техническим причинам», — прокомментировал агентству администратор ресторана. По слухам, «Хурма» временно закрылась для ремонта канализации. В самом заведении конкретную причину приостановки работы не называют. Ранее URA.RU сообщало, что сургутяне, которые бронировали столики в честь торжества, пожаловались на ресторан «Хурма» из-за срыва банкетов. Сотрудники якобы не предупредили их о временном закрытии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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