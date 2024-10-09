В Сургуте возобновил работу грузинский ресторан

В Сургуте (ХМАО) возобновил работу грузинский ресторан «Хурма». Заведение было закрыто более месяца по техническим причинам. Об этом URA.RU сообщили в самом заведении.
«Заведение открыто с сегодняшнего дня. Мы были закрыты по техническим причинам», — прокомментировал агентству администратор ресторана.
По слухам, «Хурма» временно закрылась для ремонта канализации. В самом заведении конкретную причину приостановки работы не называют.
Ранее URA.RU сообщало, что сургутяне, которые бронировали столики в честь торжества, пожаловались на ресторан «Хурма» из-за срыва банкетов. Сотрудники якобы не предупредили их о временном закрытии.
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