Песков ответил, как в Кремле отреагировали на оскорбление Путина Байденом

Оскорбления главы РФ Владимира Путина, которые применяют кандидат в президенты США Камала Харрис и нынешний президент Джо Байден, свидетельствуют о низкой политической культуре Штатов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Можно выразить лишь сожаление, [оскорбления Харрис и Байдена] вряд ли свидетельствует о высокой политической культуре», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он добавил, что последние несколько лет США руководствуются принципом: чем хуже отношения с Россией, тем лучше.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Байден называл Путина «исчадием ада», а Трампа — «гребаным уродом». Харрис же последовала примеру президента США, назвав российского лидера диктатором.
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