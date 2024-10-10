Подрядчик сорвал сроки ремонтов на центральных улицах Екатеринбурга

Рабочие должны управиться только к концу месяца Фото: Размик Закарян © URA.RU

Компания «УралДорТехнологии» (УДТ) — один из крупнейших подрядчиков мэрии — провалила новый дедлайн по ремонтам в центре города, на улицах Бориса Ельцина и Малышева. Рабочие не успели доделать тротуары к 10 октября, и вынуждены укладывать плитку в снег, зафиксировал корреспондент URA.RU. С подобными кризисами городская власть не сталкивалась два года.

Ремонт на улице Бориса Ельцина по контракту должен был завершиться к 30 сентября, а с улицы Малышева рабочие должны были уйти еще к 1 сентября. Согласно распространенной версии, в результате череды менеджерских ошибок УДТ остались без стройматериалов.

«На заводе случилась задержка, последняя отгрузка [материалов] намечена на 14 октября. К концу месяца „УралДорТехнологии“ управятся», — пояснил информированный источник URA.RU.

УДТ в этом году также проводили ремонты на улицах Зенитчиков (от Братской до Палисадной), Хохрякова (от Куйбышева до Радищева), 8 Марта (от проспекта Ленина, 24 до проспекта Ленина, 31), Братьев Быковых (от Свердлова до Челюскинцев) и Студенческой (от Первомайской до Малышева), в переулке Центральный рынок (от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана). Там ситуацию стабилизировали быстрее — при участии других подрядчиков администрации.

Фото сделано утром 10 октября, когда снегопад только начинался Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU