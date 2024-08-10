Крупный подрядчик подставил главу Екатеринбурга, готов план спасения

Мэр Екатеринбурга Орлов решил не лишать контракта фирму, сорвавшую ремонт дорог

11 августа 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Фирма Романа Жданова (справа) раньше не подводила Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэрия Екатеринбурга не будет расторгать контракт с компанией «УралДорТехнологии», которая сорвала ремонты перед Днем города. Таково решение мэра Алексея Орлова, рассказал URA.RU источник в администрации, эту информацию фактически подтвердил и сам глава города, по имиджу которого нанесен удар. «УралДорТехнологии» в этом году должны были отремонтировать участки на улицах Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта), Зенитчиков (от Братской до Палисадной), Хохрякова (от Куйбышева до Радищева), переулке Центральный рынок (от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана), улицах 8 Марта (от проспекта Ленина, 24 до проспекта Ленина, 31), Братьев Быковых (от Свердлова до Челюскинцев), Малышева (от Московской до Добролюбова) и Студенческой (от Первомайской до Малышева). Несмотря на то, что сроки исполнения были прописаны в контрактах (15 ноября и 15 октября), действовала негласная установка завершить работы ко Дню города. Этот трюк заказчик — МКУ «Городское благоустройство» — провернул в прошлом году, перед 300-летием города. Однако подрядчик работает с большим отставанием. В частности, далеки от завершения работы на важных улицах 8 Марта, Хохрякова, Бориса Ельцина, Братьев Быковых и переулке Центральный рынок. По данным URA.RU, есть две причины. Первая — некие проблемы с финансами у «УралДорТехнологий». Вторая — острая нехватка стройматериалов. Например, стройфирма не может дождаться поребрика. «Подмосковье в этом году объявляет крупные тендеры, все поставщики ориентированы туда. Другие подрядчики [мэрии Екатеринбурга] предвидели эту ситуацию и заказали все необходимое еще в прошлом году, а „УралДорТехнологии“ приняли неверное решение», — объяснил ситуацию собеседник. Новость по теме Мэрия Екатеринбурга оштрафовала «короля госзаказа» за срыв срока ремонта На одном из недавних совещаний Орлов поручил директору «Городского благоустройства» Евгению Полякову «отработать кризис в ручном режиме». «Расторгать контракты с „УралДорТехнологиями“ никто не будет. Просто потому, что придется заново объявлять торги, это отнимет кучу времени. До „УралДорТехнологий“ оперативно доведено все финансирование по выполненным работам. Если в ближайшее время ситуация не выправится, на помощь будут отправлены другие подрядчики», — описал одобренный план собеседник. По его словам, основная задача сейчас — завершить работы до конца сезона. На чиновничьем языке это называется «выполнить объем». «Казнить [подрядчика] не будем. Работаем с ним в соответствии с законом — штрафные санкции и прочее-прочее. Если будут основания для расторжения [контракта] <…>, пока в ручном режиме [выходим из ситуации]», — сказал корреспонденту агентства Орлов. Известно, что «УралДорТехнологиям» уже начислены штрафы за выход на площадки позже обозначенных сроков. В последний раз с подобным кризисом Орлов сталкивался в 2022 году, когда так же перед Днем города «Атомстройкомплекс» не успел отремонтировать пешеходную зону у дома Севастьянова. Именно после того случая он решил сменить руководство в «Городском благоустройстве» и назначить директором Полякова — протеже вице-мэра Рустама Галямова, курирующего другие направления. «УралДорТехнологии» — один из крупнейших дорожных подрядчиков администрации. Компания контролируется бизнесменом Романом Ждановым, которого в частных беседах называют бывшим водителем экс-министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко (так ли это на самом деле — доподлинно не известно). Сидоренко в ноябре 2016 года попал под уголовное дело, его подозревали в покровительстве как раз «УралДорТехнологиям» (компанию тогда возглавляла его теща) и «УралТрансПетролиум» (фирма была оформлена на брата Сидоренко). Однако дело в 2017 году развалилось (суд закрыл его). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга не будет расторгать контракт с компанией «УралДорТехнологии», которая сорвала ремонты перед Днем города. Таково решение мэра Алексея Орлова, рассказал URA.RU источник в администрации, эту информацию фактически подтвердил и сам глава города, по имиджу которого нанесен удар. «УралДорТехнологии» в этом году должны были отремонтировать участки на улицах Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта), Зенитчиков (от Братской до Палисадной), Хохрякова (от Куйбышева до Радищева), переулке Центральный рынок (от Сакко и Ванцетти до Шейнкмана), улицах 8 Марта (от проспекта Ленина, 24 до проспекта Ленина, 31), Братьев Быковых (от Свердлова до Челюскинцев), Малышева (от Московской до Добролюбова) и Студенческой (от Первомайской до Малышева). Несмотря на то, что сроки исполнения были прописаны в контрактах (15 ноября и 15 октября), действовала негласная установка завершить работы ко Дню города. Этот трюк заказчик — МКУ «Городское благоустройство» — провернул в прошлом году, перед 300-летием города. Однако подрядчик работает с большим отставанием. В частности, далеки от завершения работы на важных улицах 8 Марта, Хохрякова, Бориса Ельцина, Братьев Быковых и переулке Центральный рынок. По данным URA.RU, есть две причины. Первая — некие проблемы с финансами у «УралДорТехнологий». Вторая — острая нехватка стройматериалов. Например, стройфирма не может дождаться поребрика. «Подмосковье в этом году объявляет крупные тендеры, все поставщики ориентированы туда. Другие подрядчики [мэрии Екатеринбурга] предвидели эту ситуацию и заказали все необходимое еще в прошлом году, а „УралДорТехнологии“ приняли неверное решение», — объяснил ситуацию собеседник. На одном из недавних совещаний Орлов поручил директору «Городского благоустройства» Евгению Полякову «отработать кризис в ручном режиме». «Расторгать контракты с „УралДорТехнологиями“ никто не будет. Просто потому, что придется заново объявлять торги, это отнимет кучу времени. До „УралДорТехнологий“ оперативно доведено все финансирование по выполненным работам. Если в ближайшее время ситуация не выправится, на помощь будут отправлены другие подрядчики», — описал одобренный план собеседник. По его словам, основная задача сейчас — завершить работы до конца сезона. На чиновничьем языке это называется «выполнить объем». Известно, что «УралДорТехнологиям» уже начислены штрафы за выход на площадки позже обозначенных сроков. В последний раз с подобным кризисом Орлов сталкивался в 2022 году, когда так же перед Днем города «Атомстройкомплекс» не успел отремонтировать пешеходную зону у дома Севастьянова. Именно после того случая он решил сменить руководство в «Городском благоустройстве» и назначить директором Полякова — протеже вице-мэра Рустама Галямова, курирующего другие направления. «УралДорТехнологии» — один из крупнейших дорожных подрядчиков администрации. Компания контролируется бизнесменом Романом Ждановым, которого в частных беседах называют бывшим водителем экс-министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко (так ли это на самом деле — доподлинно не известно). Сидоренко в ноябре 2016 года попал под уголовное дело, его подозревали в покровительстве как раз «УралДорТехнологиям» (компанию тогда возглавляла его теща) и «УралТрансПетролиум» (фирма была оформлена на брата Сидоренко). Однако дело в 2017 году развалилось (суд закрыл его).