В Кремле прокомментировали слух об отправке солдат КНДР на СВО

Песков: слухи об отправке солдат КНДР на СВО не соответствуют действительности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков заявил, что слухи об отправке военных КНДР на СВО являются непроверенной информацией
Дмитрий Песков заявил, что слухи об отправке военных КНДР на СВО являются непроверенной информацией Фото:

Заявления об отправке северокорейских солдат на спецоперацию на Украине являются «информационной уткой». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это похоже на информационную утку», — ответил представитель Кремля на вопрос о слухах об отправке военных КНДР на СВО. Слова пресс-секретаря прозвучали в рамках конференц-колла с журналистами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заявления об отправке северокорейских солдат на спецоперацию на Украине являются «информационной уткой». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это похоже на информационную утку», — ответил представитель Кремля на вопрос о слухах об отправке военных КНДР на СВО. Слова пресс-секретаря прозвучали в рамках конференц-колла с журналистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...