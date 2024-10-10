В Кремле прокомментировали слух об отправке солдат КНДР на СВО

Дмитрий Песков заявил, что слухи об отправке военных КНДР на СВО являются непроверенной информацией
Заявления об отправке северокорейских солдат на спецоперацию на Украине являются «информационной уткой». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это похоже на информационную утку», — ответил представитель Кремля на вопрос о слухах об отправке военных КНДР на СВО. Слова пресс-секретаря прозвучали в рамках конференц-колла с журналистами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.