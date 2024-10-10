Песков не захотел говорить с журналистами про квадроберов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Квадроберов держат вне повестки Кремля, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков
Квадроберов держат вне повестки Кремля, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с детьми-квадроберами. По его словам, в Кремле стараются держать эту тему вне повестки.

«Мы старательно держим эту тему за пределами повестки», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции. Так он ответил на вопрос о том, что Кремль думает по поводу квадроберов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с детьми-квадроберами. По его словам, в Кремле стараются держать эту тему вне повестки. «Мы старательно держим эту тему за пределами повестки», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции. Так он ответил на вопрос о том, что Кремль думает по поводу квадроберов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...