Песков не захотел говорить с журналистами про квадроберов

Квадроберов держат вне повестки Кремля, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с детьми-квадроберами. По его словам, в Кремле стараются держать эту тему вне повестки.
«Мы старательно держим эту тему за пределами повестки», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции. Так он ответил на вопрос о том, что Кремль думает по поводу квадроберов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.