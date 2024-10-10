Дептранс ЯНАО предупредил пользователей паромной переправы о надвигающихся изменениях

Переправа Салехард-Лабытнанги под угрозой закрытия
На паромной переправе Салехард-Лабытнанги в ЯНАО перевозки могут прекратиться при установлении низких температур и появлении устойчивых плавучих льдов. Об этом сообщил окружной департамент транспорта.
«Сейчас паромная переправа Салехард-Лабытнанги работает в штатном режиме, но возможны остановки из-за усиления ветра или ограниченной видимости», — передает пресс-служба дептранса ЯНАО.
Предположительно, прекращение перевозок может начаться в конце октября или начале ноября. Департамент отметил, что будет своевременно сообщать о перекрытии переправы при наступлении холодов.
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