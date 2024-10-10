В Кремле рассказали, как чувствуют себя после магнитных бурь

Песков: магнитные бури не влияют на самочувствие представителей Кремля
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Парад Победы на Красной Площади в Москве. 9 мая 2024, песков дмитрий
Дмитрий Песков сказал, что во время магнитных бурь в Кремле все чувствуют себя хорошо Фото:

Магнитные бури никак не сказываются на самочувствии представителей Кремля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Чувствуем себя хорошо», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле переживают страшные магнитные бури. По словам пресс-секретаря, подобные аномалии никак не влияют на самочувствие правительства.

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Магнитные бури никак не сказываются на самочувствии представителей Кремля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Чувствуем себя хорошо», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле переживают страшные магнитные бури. По словам пресс-секретаря, подобные аномалии никак не влияют на самочувствие правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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