Общество В Кремле рассказали, как чувствуют себя после магнитных бурь Песков: магнитные бури не влияют на самочувствие представителей Кремля 10 октября 2024 в 14:31 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков сказал, что во время магнитных бурь в Кремле все чувствуют себя хорошо Фото: Роман Наумов © URA.RU Магнитные бури никак не сказываются на самочувствии представителей Кремля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Чувствуем себя хорошо», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле переживают страшные магнитные бури. По словам пресс-секретаря, подобные аномалии никак не влияют на самочувствие правительства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Магнитные бури никак не сказываются на самочувствии представителей Кремля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Чувствуем себя хорошо», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле переживают страшные магнитные бури. По словам пресс-секретаря, подобные аномалии никак не влияют на самочувствие правительства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям