В Кремле рассказали, как чувствуют себя после магнитных бурь

Дмитрий Песков сказал, что во время магнитных бурь в Кремле все чувствуют себя хорошо
Магнитные бури никак не сказываются на самочувствии представителей Кремля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Чувствуем себя хорошо», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле переживают страшные магнитные бури. По словам пресс-секретаря, подобные аномалии никак не влияют на самочувствие правительства.
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