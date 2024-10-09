В ХМАО снизилась добыча нефти

10 октября 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Добыча нефти в ХМАО снизилась на 5% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти ХМАО сообщили о снижении объемов добычи нефти в регионе. В утвержденном правительством прогнозе социально-экономического развития Югры указано, что в 2024 году из недр планируют извлечь 205 млн тонн нефти, что на 5% меньше уровня 2023 года. «В 2023 году в регионе добыли 216 млн тонн нефти, в 2024 планируется добыть 205 миллионов тонн нефти», — указано в документах правительства, которые есть в распоряжении агентства URA.RU. Ранее планировалось, что в 2024 году добыча составит 222 млн тонн. Основной причиной корректировки планов является добровольное ограничение объемов добычи в рамках международных обязательств России. Из-за снижения добычи власти ХМАО прогнозируют, что в текущем году валовой региональный продукт в реальных цифрах уменьшится на 2,8%. Прогноз на следующие годы разработан в двух сценариях: базовом и консервативном. Ожидается, что в 2025 году добыча увеличится и составит 212 и 208 млн тонн соответственно. Однако к 2027 году объемы снова снизятся до 210 и 205 млн тонн в зависимости от сценария. Несмотря на снижение объемов добычи, стоимость российского барреля нефти в 2024 году ожидается на уровне 70 долларов, что выше прошлогодних 64,5 долларов. Курс доллара, по прогнозам, составит 91,2 рубля против 84,7 в прошлом году. В следующую трехлетку аналитики прогнозируют снижение цены на нефть и дальнейшее ослабление рубля до более чем 100 рублей за доллар к 2027 году. Ранее URA.RU писало, что ученые прогнозируют снижение добычи нефти в ХМАО к 2030 году. Исследователи сообщили, что фактическая годовая добыча снизится до 195 млн тонн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ХМАО сообщили о снижении объемов добычи нефти в регионе. В утвержденном правительством прогнозе социально-экономического развития Югры указано, что в 2024 году из недр планируют извлечь 205 млн тонн нефти, что на 5% меньше уровня 2023 года. «В 2023 году в регионе добыли 216 млн тонн нефти, в 2024 планируется добыть 205 миллионов тонн нефти», — указано в документах правительства, которые есть в распоряжении агентства URA.RU. Ранее планировалось, что в 2024 году добыча составит 222 млн тонн. Основной причиной корректировки планов является добровольное ограничение объемов добычи в рамках международных обязательств России. Из-за снижения добычи власти ХМАО прогнозируют, что в текущем году валовой региональный продукт в реальных цифрах уменьшится на 2,8%. Прогноз на следующие годы разработан в двух сценариях: базовом и консервативном. Ожидается, что в 2025 году добыча увеличится и составит 212 и 208 млн тонн соответственно. Однако к 2027 году объемы снова снизятся до 210 и 205 млн тонн в зависимости от сценария. Несмотря на снижение объемов добычи, стоимость российского барреля нефти в 2024 году ожидается на уровне 70 долларов, что выше прошлогодних 64,5 долларов. Курс доллара, по прогнозам, составит 91,2 рубля против 84,7 в прошлом году. В следующую трехлетку аналитики прогнозируют снижение цены на нефть и дальнейшее ослабление рубля до более чем 100 рублей за доллар к 2027 году. Ранее URA.RU писало, что ученые прогнозируют снижение добычи нефти в ХМАО к 2030 году. Исследователи сообщили, что фактическая годовая добыча снизится до 195 млн тонн.