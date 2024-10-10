Полпред Жога едет на «Уралвагонзавод». Видео

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Артем Жога, разное. Москва, жога артем
Артем Жога продолжает знакомиться с Уралом Фото:
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Смена полпреда Путина на Урале

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога отправился на «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил). Несущийся по улицам Екатеринбурга кортеж заметили очевидцы.

«Едет в Нижний Тагил. Знакомиться с работой УВЗ», — поделился источник URA.RU в свердловском правительстве. «Уралвагонзавод» — одно из ключевых оборонных предприятий России, специализируется на производстве танков. В феврале 2024-го туда приезжал глава государства Владимир Путин.

Накануне Жога посещал предприятия Челябинска. А 11 октября поедет в Курган.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога отправился на «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил). Несущийся по улицам Екатеринбурга кортеж заметили очевидцы. «Едет в Нижний Тагил. Знакомиться с работой УВЗ», — поделился источник URA.RU в свердловском правительстве. «Уралвагонзавод» — одно из ключевых оборонных предприятий России, специализируется на производстве танков. В феврале 2024-го туда приезжал глава государства Владимир Путин. Накануне Жога посещал предприятия Челябинска. А 11 октября поедет в Курган.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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