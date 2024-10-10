Артем Жога продолжает знакомиться с Уралом
новость из сюжетаСмена полпреда Путина на Урале
Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога отправился на «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил). Несущийся по улицам Екатеринбурга кортеж заметили очевидцы.
«Едет в Нижний Тагил. Знакомиться с работой УВЗ», — поделился источник URA.RU в свердловском правительстве. «Уралвагонзавод» — одно из ключевых оборонных предприятий России, специализируется на производстве танков. В феврале 2024-го туда приезжал глава государства Владимир Путин.
Накануне Жога посещал предприятия Челябинска. А 11 октября поедет в Курган.
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