Что делал полпред Жога в Челябинске: хоккей, танковые моторы, награды героям. Фото, видео

Полпред Артем Жога провел в Челябинске целый день

09 октября 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

Артем Жога провел рабочую поездку в Челябинск Фото: пресс-служба полпредства в УрФО Полпред президента в УрФО Артем Жога 9 октября работал в Челябинске. Визит состоялся без предварительного объявления. URA.RU расскажет, что Жога делал в Челябинске и на каких объектах побывал. Полпред встретился с Текслером В Челябинске первым пунктом, куда приехал Жога, стала резиденция губернатора, где полпред встретился с Алексеем Текслером. Обсуждались социально-экономическая обстановка в регионе, выполнение указов президента России, вопросы помощи воинским частям и военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и членам их семей. Отдельно Текслер доложил о помощи Донбассу и работе в подшефных территориях. Вручил госнаграды Там же, в резиденции, полпред вручил государственные награды 20 жителям региона. Это сотрудники НПО «Электромашина», СКБ «Турбина», ПАО «ЧМК». «Президент всегда говорит, что Урал — это действительно сердце и опора всей нашей страны. Он по достоинству всегда оценивает работу всех предприятий уральского промышленного комплекса и конкретно города Челябинска и всей Челябинской области. Выражаю вам благодарность от нашего президента!» — обратился Жога к присутствующим в зале. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Посетил филиал фонда «Защитники Отечества» Полпреду презентовали возможности фонда, а также Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО, который также здесь разместился. Полпред подчеркнул, что новое здание фонда современное и одно из лучших. Здесь, на площади в 4 тысячи квадратных метров, социальные координаторы фонда встречаются с подопечными в зоне первичного приема. Здесь же ведут прием специалисты центра занятости населения, юристы, есть кабинет медицинского психолога и др. Также в здании находятся тренажерный зал, специально оборудованные кабинеты, где можно обучиться уходу за родственниками, получившими травмы в ходе СВО, воспользоваться пунктом проката технических средств реабилитации. Это комфортное пространство, где есть понятная маршрутизация, зоны отдыха для детей и множество важных и полезных локаций. Здесь же Жога пообщался с активистами, которые осуществляют поддержку бойцов. Это представители регионального штаба Народного фронта и комитета семей воинов Отечества. «Я вхожу в наблюдательный совет Госфонда „Защитники Отечества“, поэтому не понаслышке знаю о работе фонда и большой нагрузке, которая ложится на сотрудников. Большинство из них самым прямым образом связаны с СВО: у кого-то брат, сын, муж, ближайшие родственники служат или служили», — заметил полпред. Среди участников встречи полпред познакомился с Сергеем Бормотовым с позывным «Танцор». До СВО десантник руководил образцовым коллективом бального танца, в 2022 году ушел добровольцем на фронт, вернулся спустя восемь месяцев с Георгиевским крестом 4-й степени. Сейчас он занимается общественной работой, встречается со школьниками, помогает таким же бойцам с фронта и их семьям. Приехал на завод по производству танковых двигателей Среди оборонных предприятий Челябинской области, которые посетил сегодня полпред в УрФО Артем Жога — «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Это крупное промышленное объединение по производству дизельных двигателей, которое производит целую линейку моторов для российских танков и другой боевой техники. «Челябинский тракторный завод включен в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. И он успешно справляется с поставленными задачами. Двигатели, которые изготавливают здесь, являются главной частью выполнения гособоронзаказа предприятиями, специализирующимися на производстве гусеничной техники (танки, самоходные машины и пр.). Завод развивается, реализует программу технического перевооружения. В феврале этого года мы запустили новый производственный участок для увеличения выпуска продукции. Ионно-плазменное азотирование коленчатых валов позволяет значительно повысить прочность и надежность двигателей», — пояснил Текслер. Прогулялся по набережной Также Артем Жога прогулялся пешком по центру Челябинска. Полпред президента России оценил благоустройство набережной реки Миасс и ландшафтный сквер «Сад камней». Поболел за «Трактор» После визита на завод Жога приехал на игру хоккейного клуба «Трактор» с владивостокским «Адмиралом». Он смотрел матч в одной ложе с Текслером, который является президентом клуба. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ранее URA.RU писало, что Жога заявил о намерении осмотреть, как работают оборонные предприятия Урала, чтобы выяснить, в чем они нуждаются и какие решения следует принять для улучшения их производственной базы. Жога был назначен полпредом президента в УрФО 2 октября. Депутаты Народного Совета ДНР 4 октября сняли с Жоги полномочия спикера. В тот же день Жога принял дела у своего предшественника Владимира Якушева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента в УрФО Артем Жога 9 октября работал в Челябинске. Визит состоялся без предварительного объявления. URA.RU расскажет, что Жога делал в Челябинске и на каких объектах побывал. Полпред встретился с Текслером В Челябинске первым пунктом, куда приехал Жога, стала резиденция губернатора, где полпред встретился с Алексеем Текслером. Обсуждались социально-экономическая обстановка в регионе, выполнение указов президента России, вопросы помощи воинским частям и военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и членам их семей. Отдельно Текслер доложил о помощи Донбассу и работе в подшефных территориях. Вручил госнаграды Там же, в резиденции, полпред вручил государственные награды 20 жителям региона. Это сотрудники НПО «Электромашина», СКБ «Турбина», ПАО «ЧМК». «Президент всегда говорит, что Урал — это действительно сердце и опора всей нашей страны. Он по достоинству всегда оценивает работу всех предприятий уральского промышленного комплекса и конкретно города Челябинска и всей Челябинской области. Выражаю вам благодарность от нашего президента!» — обратился Жога к присутствующим в зале. Посетил филиал фонда «Защитники Отечества» Полпреду презентовали возможности фонда, а также Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО, который также здесь разместился. Полпред подчеркнул, что новое здание фонда современное и одно из лучших. Здесь, на площади в 4 тысячи квадратных метров, социальные координаторы фонда встречаются с подопечными в зоне первичного приема. Здесь же ведут прием специалисты центра занятости населения, юристы, есть кабинет медицинского психолога и др. Также в здании находятся тренажерный зал, специально оборудованные кабинеты, где можно обучиться уходу за родственниками, получившими травмы в ходе СВО, воспользоваться пунктом проката технических средств реабилитации. Это комфортное пространство, где есть понятная маршрутизация, зоны отдыха для детей и множество важных и полезных локаций. Здесь же Жога пообщался с активистами, которые осуществляют поддержку бойцов. Это представители регионального штаба Народного фронта и комитета семей воинов Отечества. «Я вхожу в наблюдательный совет Госфонда „Защитники Отечества“, поэтому не понаслышке знаю о работе фонда и большой нагрузке, которая ложится на сотрудников. Большинство из них самым прямым образом связаны с СВО: у кого-то брат, сын, муж, ближайшие родственники служат или служили», — заметил полпред. Среди участников встречи полпред познакомился с Сергеем Бормотовым с позывным «Танцор». До СВО десантник руководил образцовым коллективом бального танца, в 2022 году ушел добровольцем на фронт, вернулся спустя восемь месяцев с Георгиевским крестом 4-й степени. Сейчас он занимается общественной работой, встречается со школьниками, помогает таким же бойцам с фронта и их семьям. Приехал на завод по производству танковых двигателей Среди оборонных предприятий Челябинской области, которые посетил сегодня полпред в УрФО Артем Жога — «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Это крупное промышленное объединение по производству дизельных двигателей, которое производит целую линейку моторов для российских танков и другой боевой техники. «Челябинский тракторный завод включен в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. И он успешно справляется с поставленными задачами. Двигатели, которые изготавливают здесь, являются главной частью выполнения гособоронзаказа предприятиями, специализирующимися на производстве гусеничной техники (танки, самоходные машины и пр.). Завод развивается, реализует программу технического перевооружения. В феврале этого года мы запустили новый производственный участок для увеличения выпуска продукции. Ионно-плазменное азотирование коленчатых валов позволяет значительно повысить прочность и надежность двигателей», — пояснил Текслер. Прогулялся по набережной Также Артем Жога прогулялся пешком по центру Челябинска. Полпред президента России оценил благоустройство набережной реки Миасс и ландшафтный сквер «Сад камней». Поболел за «Трактор» После визита на завод Жога приехал на игру хоккейного клуба «Трактор» с владивостокским «Адмиралом». Он смотрел матч в одной ложе с Текслером, который является президентом клуба. Ранее URA.RU писало, что Жога заявил о намерении осмотреть, как работают оборонные предприятия Урала, чтобы выяснить, в чем они нуждаются и какие решения следует принять для улучшения их производственной базы. Жога был назначен полпредом президента в УрФО 2 октября. Депутаты Народного Совета ДНР 4 октября сняли с Жоги полномочия спикера. В тот же день Жога принял дела у своего предшественника Владимира Якушева.