Власти назвали дату исчезновения электросамокатов с улиц Тюмени

В Тюмени электросамокаты уберут с улиц к 25 октября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокатный сезон в Тюмени закончится 15 октября
Прокатный сезон в Тюмени закончится 15 октября Фото:

С улиц Тюмени уберут электросамокаты к 25 октября. Об этом рассказали в администрации города. Сейчас из-за снега и ветра самокаты не работают.

«Прокатный сезон электросамокатов в Тюмени планируется завершить 15 октября. После этой даты операторами будет организована работа по постепенному освобождению мест расстановки объектов аренды и снижения количества выставляемого флота. На это им дается десять дней», — сообщили в мэрии.

Отмечается, что прокатный сезон может закончиться и раньше. Это произойдет, если установится отрицательная температура.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С улиц Тюмени уберут электросамокаты к 25 октября. Об этом рассказали в администрации города. Сейчас из-за снега и ветра самокаты не работают. «Прокатный сезон электросамокатов в Тюмени планируется завершить 15 октября. После этой даты операторами будет организована работа по постепенному освобождению мест расстановки объектов аренды и снижения количества выставляемого флота. На это им дается десять дней», — сообщили в мэрии. Отмечается, что прокатный сезон может закончиться и раньше. Это произойдет, если установится отрицательная температура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...