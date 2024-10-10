Власти назвали дату исчезновения электросамокатов с улиц Тюмени

Прокатный сезон в Тюмени закончится 15 октября
С улиц Тюмени уберут электросамокаты к 25 октября. Об этом рассказали в администрации города. Сейчас из-за снега и ветра самокаты не работают.
«Прокатный сезон электросамокатов в Тюмени планируется завершить 15 октября. После этой даты операторами будет организована работа по постепенному освобождению мест расстановки объектов аренды и снижения количества выставляемого флота. На это им дается десять дней», — сообщили в мэрии.
Отмечается, что прокатный сезон может закончиться и раньше. Это произойдет, если установится отрицательная температура.
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