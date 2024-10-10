Жога прибыл на УВЗ после кулуарной беседы. Видео

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Пленарное заседание в рамках форума Techno Build с участием Артема Жоги. Екатеринбург, жога артем
Артем Жога получил должность полпреда 2 октября Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл на «Уралвагонзавод» в Нижний Тагил, откликнувшись на приглашение гендиректора предприятия Александра Потапова. Оно прозвучало во время визита Жоги на «Челябинский тракторный завод» накануне, знает источник URA.RU.

Видео прибытия Жоги в Нижний Тагил опубликовала его пресс-служба. Встречал Жогу у ворот Дворца культуры имени И. В. Окунева именно Потапов.

Ожидается, что уже 11 октября Жога будет работать в Курганской области. Повестка схожая — знакомство с оборонно-промышленным потенциалом региона и в целом обстановкой на территории.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл на «Уралвагонзавод» в Нижний Тагил, откликнувшись на приглашение гендиректора предприятия Александра Потапова. Оно прозвучало во время визита Жоги на «Челябинский тракторный завод» накануне, знает источник URA.RU. Видео прибытия Жоги в Нижний Тагил опубликовала его пресс-служба. Встречал Жогу у ворот Дворца культуры имени И. В. Окунева именно Потапов. Ожидается, что уже 11 октября Жога будет работать в Курганской области. Повестка схожая — знакомство с оборонно-промышленным потенциалом региона и в целом обстановкой на территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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