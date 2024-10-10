Жога прибыл на УВЗ после кулуарной беседы. Видео

10 октября 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Артем Жога получил должность полпреда 2 октября Фото: Размик Закарян © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл на «Уралвагонзавод» в Нижний Тагил, откликнувшись на приглашение гендиректора предприятия Александра Потапова. Оно прозвучало во время визита Жоги на «Челябинский тракторный завод» накануне, знает источник URA.RU. Видео прибытия Жоги в Нижний Тагил опубликовала его пресс-служба. Встречал Жогу у ворот Дворца культуры имени И. В. Окунева именно Потапов. Ожидается, что уже 11 октября Жога будет работать в Курганской области. Повестка схожая — знакомство с оборонно-промышленным потенциалом региона и в целом обстановкой на территории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл на «Уралвагонзавод» в Нижний Тагил, откликнувшись на приглашение гендиректора предприятия Александра Потапова. Оно прозвучало во время визита Жоги на «Челябинский тракторный завод» накануне, знает источник URA.RU. Видео прибытия Жоги в Нижний Тагил опубликовала его пресс-служба. Встречал Жогу у ворот Дворца культуры имени И. В. Окунева именно Потапов. Ожидается, что уже 11 октября Жога будет работать в Курганской области. Повестка схожая — знакомство с оборонно-промышленным потенциалом региона и в целом обстановкой на территории.