Артем Жога получил должность полпреда 2 октября
Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл на «Уралвагонзавод» в Нижний Тагил, откликнувшись на приглашение гендиректора предприятия Александра Потапова. Оно прозвучало во время визита Жоги на «Челябинский тракторный завод» накануне, знает источник URA.RU.
Видео прибытия Жоги в Нижний Тагил опубликовала его пресс-служба. Встречал Жогу у ворот Дворца культуры имени И. В. Окунева именно Потапов.
Ожидается, что уже 11 октября Жога будет работать в Курганской области. Повестка схожая — знакомство с оборонно-промышленным потенциалом региона и в целом обстановкой на территории.
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