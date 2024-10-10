В Нижнем Тагиле адвокату сожгли машину

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Полиция ищет поджигателя (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в ночь на 8 октября неизвестные подожгли машину адвокату (URA.RU не раскрывает имя по его просьбе). Причиненный ущерб составил около 1,5 млн рублей, сообщил юрист.

«Возможно, в авто бросили коктейль Молотова. В машине были ценности на 200 тысяч, сама машина стоит 1,3 млн. Надеюсь, причастных быстро поймают», — сказал агентству адвокат.

В тагильской полиции URA.RU сообщили, что по факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). «Раскрытие преступления под личный контроль взял начальник управления МВД Нижнего Тагила, полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого», — сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в ночь на 8 октября неизвестные подожгли машину адвокату (URA.RU не раскрывает имя по его просьбе). Причиненный ущерб составил около 1,5 млн рублей, сообщил юрист. «Возможно, в авто бросили коктейль Молотова. В машине были ценности на 200 тысяч, сама машина стоит 1,3 млн. Надеюсь, причастных быстро поймают», — сказал агентству адвокат. В тагильской полиции URA.RU сообщили, что по факту поджога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). «Раскрытие преступления под личный контроль взял начальник управления МВД Нижнего Тагила, полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого», — сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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