Жители отдаленного района ХМАО жалуются на отсутствие бензина на заправках

Жители поселков Октябрьское и Андра (ХМАО) пожаловались на долгое отсутствие топлива на частных автозаправочных станциях. Такая ситуация продолжает уже год. Об этом URA.RU сообщил житель поселка Октябрьское Денис.
«Бензина привозят на обе заправки в небольших количествах, по 10-13 тысяч литров, но так как у нас много автомобилистов и рыбаков, то топлива хватает лишь на три дня. Затем полмесяца нет бензина. Ладно бы это все происходило в распутицу, когда нет дороги, а летом и зимой что мешает предпринимателям обеспечивать за немалые деньги жителей топливом? Цена на бензин АИ-95—69 рублей. Ближайшая круглогодичная АЗС находится от нас за 100 километров, в поселке Лыхма», — рассказал журналисту агентства югорчанин.
Корреспондент агентства выяснил, что на сегодня в поселке Андра заправка закрыта, осталось всего две — в поселке Октябрьское. Причем одна из них выставлена на продажу за семь миллионов рублей.
Реализуют бензин два индивидуальных предпринимателя. «На сегодня завез немного топлива, но на распутицу вряд ли хватит. Все дело в логистике и недостаточном финансировании. Не хватает средств на закуп. Если поднять стоимость на бензин, то водители не будут заправляться. Итак, сегодня доход с продаж упал, поэтому не успеваю заработать деньги, чтобы раздать долги. Пытаюсь найти выход из ситуации, но пока не получается», — пояснил URA.RU владелец частной АЗС Егор.
В администрации Октябрьского района отметили, что поскольку эти населенные пункты расположены за рекой, бензовозы доставляют топливо на паромах с установленной перевозчиком частотой рейсов дважды в месяц. «Важно отметить, что оба предпринимателя уже обеспечили завоз бензина в начале октября и планируют дополнительные поставки до начала распутицы», — сообщили журналисту агентства в мэрии района.
На сегодня чиновниками ведется работа с одним из предпринимателей по организации стабильных поставок топлива на АЗС, включая использование механизма северного завоза в навигацию 2025 года. Это позволит улучшить доступность бензина для жителей поселков.
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