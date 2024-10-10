В Екатеринбурге взлетели цены на «однушки» и «трешки»

В Екатеринбурге подорожали однокомнатные и трехкомнатные квартиры на вторичном рынке, прирост стоимости на них составил более 1%. Статистику изменения стоимости опубликовало агентство недвижимости «Этажи».
«Удельная цена однокомнатных квартир оказалась на уровне 139,8 тысячи рублей за один квадратный метр. Это выше на 1,5 тысячи рублей, чем в августе», — говорится в исследовании. Месяц назад один «квадрат» стоил 138,2 тысячи рублей.
Трехкомнатные квартиры подорожали на 1,5%. В августе один квадратный метр стоил 114,5 тысячи рублей, а в сентябре стоимость составила 116,2 тысячи рублей. Двухкомнатные квартиры, по данным «Этажей», стали дороже на 0,5%. Цена «квадрата» оказалась на отметке в 124,1 тысячи рублей. Многокомнатные квартиры, наоборот, подешевели на 2%. В августе цена одного квадратного метра составляла 106,2 тысячи рублей, а в сентябре — 104,1 тысячи рублей.
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