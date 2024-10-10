Когда перестанет идти снег в Свердловской области

Снегопад в Свердловской области прекратится днем 11 октября. Об этом URA.RU заявила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
«Зона осадков еще не прошла, ночью снегопад сохранится. А днем 11 числа снег практически прекратится. Фронт отойдет к югу, к Челябинской и Курганской областям. В нашем регионе с севера надвинулся холод, он будет усугубляться. Ночью столбик термометра опустится до -5-7 градусов, а 12 октября до -10 градусов», — сказала Шепоренко.
Днем, по ее словам, будет около нуля. Такая погода простоит ближайшие три дня, с 11 по 13 октября. Новых снегопадов до 16-17 числа не предвидится, добавила метеоролог.
Снегопад накрыл регион вечером 9 октября, к 10-му числу он достиг Екатеринбурга. Власти ввели режим повышенной готовности, а МЧС предупредило о непогоде и призвало соблюдать осторожность. Агентство следит за развитием ситуации в режиме онлайн.
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