Когда перестанет идти снег в Свердловской области

Синоптик Шепоренко: снег в Свердловской области перестанет идти днем 11 октября

10 октября 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Первый снег сразу выпал в большом количестве Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Свердловскую область накрыл первый снегопад Снегопад в Свердловской области прекратится днем 11 октября. Об этом URA.RU заявила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «Зона осадков еще не прошла, ночью снегопад сохранится. А днем 11 числа снег практически прекратится. Фронт отойдет к югу, к Челябинской и Курганской областям. В нашем регионе с севера надвинулся холод, он будет усугубляться. Ночью столбик термометра опустится до -5-7 градусов, а 12 октября до -10 градусов», — сказала Шепоренко. Днем, по ее словам, будет около нуля. Такая погода простоит ближайшие три дня, с 11 по 13 октября. Новых снегопадов до 16-17 числа не предвидится, добавила метеоролог. Снегопад накрыл регион вечером 9 октября, к 10-му числу он достиг Екатеринбурга. Власти ввели режим повышенной готовности, а МЧС предупредило о непогоде и призвало соблюдать осторожность. Агентство следит за развитием ситуации в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Снегопад в Свердловской области прекратится днем 11 октября. Об этом URA.RU заявила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «Зона осадков еще не прошла, ночью снегопад сохранится. А днем 11 числа снег практически прекратится. Фронт отойдет к югу, к Челябинской и Курганской областям. В нашем регионе с севера надвинулся холод, он будет усугубляться. Ночью столбик термометра опустится до -5-7 градусов, а 12 октября до -10 градусов», — сказала Шепоренко. Днем, по ее словам, будет около нуля. Такая погода простоит ближайшие три дня, с 11 по 13 октября. Новых снегопадов до 16-17 числа не предвидится, добавила метеоролог. Снегопад накрыл регион вечером 9 октября, к 10-му числу он достиг Екатеринбурга. Власти ввели режим повышенной готовности, а МЧС предупредило о непогоде и призвало соблюдать осторожность. Агентство следит за развитием ситуации в режиме онлайн.