Когда перестанет идти снег в Свердловской области

Синоптик Шепоренко: снег в Свердловской области перестанет идти днем 11 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Екатеринбург
Первый снег сразу выпал в большом количестве Фото:
новость из сюжета
Свердловскую область накрыл первый снегопад

Снегопад в Свердловской области прекратится днем 11 октября. Об этом URA.RU заявила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Зона осадков еще не прошла, ночью снегопад сохранится. А днем 11 числа снег практически прекратится. Фронт отойдет к югу, к Челябинской и Курганской областям. В нашем регионе с севера надвинулся холод, он будет усугубляться. Ночью столбик термометра опустится до -5-7 градусов, а 12 октября до -10 градусов», — сказала Шепоренко.

Днем, по ее словам, будет около нуля. Такая погода простоит ближайшие три дня, с 11 по 13 октября. Новых снегопадов до 16-17 числа не предвидится, добавила метеоролог.

Снегопад накрыл регион вечером 9 октября, к 10-му числу он достиг Екатеринбурга. Власти ввели режим повышенной готовности, а МЧС предупредило о непогоде и призвало соблюдать осторожность. Агентство следит за развитием ситуации в режиме онлайн.

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Снегопад в Свердловской области прекратится днем 11 октября. Об этом URA.RU заявила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «Зона осадков еще не прошла, ночью снегопад сохранится. А днем 11 числа снег практически прекратится. Фронт отойдет к югу, к Челябинской и Курганской областям. В нашем регионе с севера надвинулся холод, он будет усугубляться. Ночью столбик термометра опустится до -5-7 градусов, а 12 октября до -10 градусов», — сказала Шепоренко. Днем, по ее словам, будет около нуля. Такая погода простоит ближайшие три дня, с 11 по 13 октября. Новых снегопадов до 16-17 числа не предвидится, добавила метеоролог. Снегопад накрыл регион вечером 9 октября, к 10-му числу он достиг Екатеринбурга. Власти ввели режим повышенной готовности, а МЧС предупредило о непогоде и призвало соблюдать осторожность. Агентство следит за развитием ситуации в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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