Екатеринбург накрыла стихия: 20 снимков заснеженного города

Непогода продлится до следующего дня
новость из сюжетаСвердловскую область накрыл первый снегопад
В Екатеринбурге утром 10 октября начался мощный снегопад. Уборочная техника уже работает в некоторых районах, а водители выстраиваются в очереди на «переобувку» машин. Власти ввели режим повышенной готовности, а МЧС предупреждает о непогоде и на следующий день. В материале URA.RU публикует снимки первых осадков в городе.
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