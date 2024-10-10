Екатеринбург накрыла стихия: 20 снимков заснеженного города

Екатеринбург завалило сильным снегом 10 октября

Непогода продлится до следующего дня Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Свердловскую область накрыл первый снегопад

В Екатеринбурге утром 10 октября начался мощный снегопад. Уборочная техника уже работает в некоторых районах, а водители выстраиваются в очереди на «переобувку» машин. Власти ввели режим повышенной готовности, а МЧС предупреждает о непогоде и на следующий день. В материале URA.RU публикует снимки первых осадков в городе.