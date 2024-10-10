Екатеринбург накрыла стихия: 20 снимков заснеженного города

Екатеринбург завалило сильным снегом 10 октября
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Первый снег. Екатеринбург
Непогода продлится до следующего дня Фото:
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Свердловскую область накрыл первый снегопад

В Екатеринбурге утром 10 октября начался мощный снегопад. Уборочная техника уже работает в некоторых районах, а водители выстраиваются в очереди на «переобувку» машин. Власти ввели режим повышенной готовности, а МЧС предупреждает о непогоде и на следующий день. В материале URA.RU публикует снимки первых осадков в городе.

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В Екатеринбурге утром 10 октября начался мощный снегопад. Уборочная техника уже работает в некоторых районах, а водители выстраиваются в очереди на «переобувку» машин. Власти ввели режим повышенной готовности, а МЧС предупреждает о непогоде и на следующий день. В материале URA.RU публикует снимки первых осадков в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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