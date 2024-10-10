В тюменском селе пенсионеры остались без помещения для плетения масксетей на СВО

10 октября 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

Пенсионерам из села Абатское больше негде плести сети на СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU В селе Абатское (Тюменская область) волонтеры-пенсионеры остались без пункта для плетения сетей и сбора гуманитарной помощи на СВО. Об этом URA.RU известно от помощника депутата тюменской облдумы Тамары Казанцевой. «Более года пенсионеры-волонтеры бесплатно находились в помещении одного из торговых центров в селе Абатское. Но собственник больше не смог его предоставлять. Волонтеры, а это простые пенсионеры, обратились в администрацию с просьбой предоставить им помещение, но там для получения помощи необходимо быть зарегистрированным обществом, иметь устав. У них этого нет», — рассказал URA.RU Шаймерден Мектипбаев. Собственники торгового центра сообщили URA.RU, что заранее, за 10 месяцев предупреждали пенсионеров о необходимости освободить помещение. После того, как нашелся арендатор на торговую площадь, они попросили активистов съехать вместе со всем оборудованием для плетения сетей. Оно сейчас хранится в одной из бюджетных организаций, но возможности плести сети там у волонтеров нет, так как площадь слишком маленькая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Абатское (Тюменская область) волонтеры-пенсионеры остались без пункта для плетения сетей и сбора гуманитарной помощи на СВО. Об этом URA.RU известно от помощника депутата тюменской облдумы Тамары Казанцевой. «Более года пенсионеры-волонтеры бесплатно находились в помещении одного из торговых центров в селе Абатское. Но собственник больше не смог его предоставлять. Волонтеры, а это простые пенсионеры, обратились в администрацию с просьбой предоставить им помещение, но там для получения помощи необходимо быть зарегистрированным обществом, иметь устав. У них этого нет», — рассказал URA.RU Шаймерден Мектипбаев. Собственники торгового центра сообщили URA.RU, что заранее, за 10 месяцев предупреждали пенсионеров о необходимости освободить помещение. После того, как нашелся арендатор на торговую площадь, они попросили активистов съехать вместе со всем оборудованием для плетения сетей. Оно сейчас хранится в одной из бюджетных организаций, но возможности плести сети там у волонтеров нет, так как площадь слишком маленькая.