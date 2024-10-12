В Екатеринбурге нашли замену льготной ипотеке: список вариантов выгодно купить квартиру

Екатеринбургские застройщики предлагают программы, заменяющие льотную ипотеку

13 октября 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Банки и застройщики постоянно создают новые программы поддержки Фото: Илья Московец © URA.RU Льготную ипотеку отменили в июле, поэтому застройщики Екатеринбурга вынуждены создавать новые программы для поддержки покупателей. Так, одним из распространенных вариантов является рассрочка. О том, какие способы выгодной покупки недвижимости предлагают застройщики покупателям, — в материале URA.RU. «Из-за высоких ипотечных ставок спрос на недвижимость отложен до лучших времен. В сложившейся ситуации девелоперы заинтересованы в стимулировании спроса на новостройки. Делают они это, например, за счет субсидированных программ ипотеки от застройщика», — прокомментировал руководитель компании «Практика» Александр Невмержицкий. Субсидированная ипотека Совместно с банками компании предлагают покупателям специальные условия кредитования, например ипотечную ставку в 14%, тогда как ставка ЦБ РФ составляет 19%. У некоторых застройщиков существуют и реальные предложения со ставкой 0,01% на один год или 3,5% на весь срок. Накопительная ипотека и рассрочка на первоначальный взнос Такой формат кредита позволяет внести небольшую сумму первого платежа за квартиру. Например, за студию или однушку — 100 тысяч рублей, при приобретении двухкомнатной квартиры на первом этапе нужно будет заплатить 200 тысяч рублей, за трехкомнатную — 300 тысяч рублей. Важное условие для такой рассрочки: обязательства нужно закрыть за четыре месяца. «Спустя два месяца после отмены льготной ипотеки разнообразие программ достаточно широко для того, чтобы помочь тем, кто планирует купить квартиру», — рассказал Анатолий Бутов, руководитель маркетинга в филиале корпорации «Девелопмент-Юг» в Екатеринбурге. Платная бронь жилья с фиксацией стоимости на срок от трех до шести месяцев При бронировании нужно внести платеж от 2,5% от стоимости объекта, тогда стоимость не будет меняться на определенный период. Такой способ удобен тем, кто не успел накопить на первоначальный взнос, но квартиру уже выбрал. Кроме этого, банки предлагают широкий выбор финансовых инструментов, которые позволяют купить квартиру выгодно. В популярных банках действует минимум десять различных программ, позволяющих выбрать удобный способ оплаты. При этом в некоторых действует процентная ставка в размере 8-10,5%. Застройщики совместно с финансовыми организациями разрабатывают уникальные виды рассрочек: некоторые действуют для приобретения коммерческой недвижимости, а другие для покупки квартир. «Я рекомендую не откладывать покупку недвижимости на потом, так как уже сейчас ходят слухи о сокращении субсидированных программ в следующем году», — предостерег специалист по недвижимости АН «Этажи» Михаил Коршунов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Льготную ипотеку отменили в июле, поэтому застройщики Екатеринбурга вынуждены создавать новые программы для поддержки покупателей. Так, одним из распространенных вариантов является рассрочка. О том, какие способы выгодной покупки недвижимости предлагают застройщики покупателям, — в материале URA.RU. «Из-за высоких ипотечных ставок спрос на недвижимость отложен до лучших времен. В сложившейся ситуации девелоперы заинтересованы в стимулировании спроса на новостройки. Делают они это, например, за счет субсидированных программ ипотеки от застройщика», — прокомментировал руководитель компании «Практика» Александр Невмержицкий. Совместно с банками компании предлагают покупателям специальные условия кредитования, например ипотечную ставку в 14%, тогда как ставка ЦБ РФ составляет 19%. У некоторых застройщиков существуют и реальные предложения со ставкой 0,01% на один год или 3,5% на весь срок. Такой формат кредита позволяет внести небольшую сумму первого платежа за квартиру. Например, за студию или однушку — 100 тысяч рублей, при приобретении двухкомнатной квартиры на первом этапе нужно будет заплатить 200 тысяч рублей, за трехкомнатную — 300 тысяч рублей. Важное условие для такой рассрочки: обязательства нужно закрыть за четыре месяца. «Спустя два месяца после отмены льготной ипотеки разнообразие программ достаточно широко для того, чтобы помочь тем, кто планирует купить квартиру», — рассказал Анатолий Бутов, руководитель маркетинга в филиале корпорации «Девелопмент-Юг» в Екатеринбурге. При бронировании нужно внести платеж от 2,5% от стоимости объекта, тогда стоимость не будет меняться на определенный период. Такой способ удобен тем, кто не успел накопить на первоначальный взнос, но квартиру уже выбрал. Кроме этого, банки предлагают широкий выбор финансовых инструментов, которые позволяют купить квартиру выгодно. В популярных банках действует минимум десять различных программ, позволяющих выбрать удобный способ оплаты. При этом в некоторых действует процентная ставка в размере 8-10,5%. Застройщики совместно с финансовыми организациями разрабатывают уникальные виды рассрочек: некоторые действуют для приобретения коммерческой недвижимости, а другие для покупки квартир. «Я рекомендую не откладывать покупку недвижимости на потом, так как уже сейчас ходят слухи о сокращении субсидированных программ в следующем году», — предостерег специалист по недвижимости АН «Этажи» Михаил Коршунов.