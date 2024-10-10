Жога отметит вклад работников «Курганмашзавода» для фронта
новость из сюжетаСмена полпреда Путина на Урале
Новый уральский полпред президента Артем Жога вручит государственные награды сотрудникам оборонных заводов Кургана за вклад для фронта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из промышленной сферы.
«Жога вручит госнаграды сотрудникам оборонных заводов. В частности, он планирует отметить вклад трудовых династий», — рассказал инсайдер.
Полпред Жога приехал в Курган с рабочим визитом 10 октября. Ранее он уже побывал на предприятии «Курганмашзавод», производящем БМП-3 и БМД-4М. До этого он посещал оборонные предприятие в Челябинске и Нижнем Тагиле, где вручал госнаграды труженикам.
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