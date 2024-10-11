Полпред президента в УрФО Жога приехал в Курган. Инсайд

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Новый полпред президента РФ Артем Жога впервые приехал в Курган
Новый полпред президента РФ Артем Жога впервые приехал в Курган Фото:

Новый полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога приехал с визитом в Курган. Об этом URA.RU сообщают источники, также соответствующая информация появилась в telegram-канале полпредства.

«Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога сегодня работает в Курганской области», — пояснили в канале пресс-службы полпредства. Программа визита пока не разглашается. По информации источников URA.RU, полпред намерен посетить оборонные предприятия и знаковые места города.

Ранее URA.RU писало, что Жога был назначен полпредом президента в УрФО 2 октября. Предполагалось, что в своем туре по Курганской области он планирует посетить заводы «Курганприбор» и «Курганмашзавод».

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Новый полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога приехал с визитом в Курган. Об этом URA.RU сообщают источники, также соответствующая информация появилась в telegram-канале полпредства. «Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога сегодня работает в Курганской области», — пояснили в канале пресс-службы полпредства. Программа визита пока не разглашается. По информации источников URA.RU, полпред намерен посетить оборонные предприятия и знаковые места города. Ранее URA.RU писало, что Жога был назначен полпредом президента в УрФО 2 октября. Предполагалось, что в своем туре по Курганской области он планирует посетить заводы «Курганприбор» и «Курганмашзавод».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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