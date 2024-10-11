Новый полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога приехал с визитом в Курган. Об этом URA.RU сообщают источники, также соответствующая информация появилась в telegram-канале полпредства.
«Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога сегодня работает в Курганской области», — пояснили в канале пресс-службы полпредства. Программа визита пока не разглашается. По информации источников URA.RU, полпред намерен посетить оборонные предприятия и знаковые места города.
Ранее URA.RU писало, что Жога был назначен полпредом президента в УрФО 2 октября. Предполагалось, что в своем туре по Курганской области он планирует посетить заводы «Курганприбор» и «Курганмашзавод».
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