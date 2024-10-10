Жога посетил главный оборонный завод Кургана
новость из сюжетаСмена полпреда Путина на Урале
Новый полпред президента РФ в УрФо Артем Жога приехал на оборонное предприятие «Курганмашзавод». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из промышленной сферы.
«Жога приехал на „Курганмашзавод“. Его встретил гендиректор предприятия Игорь Гиске», — рассказал источник.
Полпред Жога прибыл в Курган вечером 10 октября. В ходе визита в регионе полпред планирует также посетить «Курганприбор». Политологи ждут от визита Жоги в Курган развитие экономики и оборонки.
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