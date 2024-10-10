10 октября 2024

Полпред Жога приехал на «Курганмашзавод». Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Жога посетил главный оборонный завод Кургана
Жога посетил главный оборонный завод Кургана Фото:
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Новый полпред президента РФ в УрФо Артем Жога приехал на оборонное предприятие «Курганмашзавод». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из промышленной сферы. 

«Жога приехал на „Курганмашзавод“. Его встретил гендиректор предприятия Игорь Гиске», — рассказал источник.

Полпред Жога прибыл в Курган вечером 10 октября. В ходе визита в регионе полпред планирует также посетить «Курганприбор». Политологи ждут от визита Жоги в Курган развитие экономики и оборонки.

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Новый полпред президента РФ в УрФо Артем Жога приехал на оборонное предприятие «Курганмашзавод». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из промышленной сферы.  «Жога приехал на „Курганмашзавод“. Его встретил гендиректор предприятия Игорь Гиске», — рассказал источник. Полпред Жога прибыл в Курган вечером 10 октября. В ходе визита в регионе полпред планирует также посетить «Курганприбор». Политологи ждут от визита Жоги в Курган развитие экономики и оборонки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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