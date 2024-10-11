Мифы и проблемы ямальского озера, из которого пил воду Ельцин

Озеро Ханто (ЯНАО) находится в Надым-Пуровском междуречье в полутора километрах к северо-западу от Ноябрьска и уже давно окутано разными легендами. Местные до сих пор помнят, что из его минеральных источников пил воду первый президент РФ Борис Ельцин. Летом 2017 года один из жителей заснял на озере загадочный силуэт «чудовища». Снимок получил мировую известность, и англичане прозвали «мифическое существо» на Ханто Несси-лыжницей. Но больше всего разговоров вокруг озера связано с проблемами экологии: из-за примесей тяжелых металлов купаться здесь запретили, санаторий «Озерный» и минеральные источники закрыли. Что происходит с озером сейчас, разбирался корреспондент URA.RU.
Зачем Ельцин прилетал на Ямал и какую воду пил в Ноябрьске
Борис Ельцин дважды был на Ямале. Первый раз — в середине 80-х годов в команде Михаила Горбачева он прилетал в Новый Уренгой. Во второй — в августе 1991 года, незадолго до путча, уже в должности президента России он посетил Тюменскую область, в том числе города Ямала — Надым, Салехард и Ноябрьск. В ходе поездки Ельцину предстояло решать проблемы о праве пользования природными богатствами края и рентой от их разработки. Кроме этого, нужно было отрегулировать отношения с местными властями, с которыми острота конфликта усугублялась гигантским масштабом спорных доходов от нефти и газа. В Ноябрьске Ельцин встречался с руководителями нефтегазовых предприятий , в частности «Ноябрьскнефтегаза», влиятельность которых в округе вызывала тревогу со стороны российских властей.
«Если признать особые права нефтегазовой корпорации, то огромный регион, источник энергоносителей и валюты, фактически окажется вне контроля демократической власти, включая президентскую», — писали авторы комментария к проекту Указа президента «Об образовании Западно-Сибирского экономического региона».
Документ готовился перед поездкой Ельцина в Тюменскую область. Хранится в «Ельцин-центре».
В Ноябрьске президент остановился в гостинице «Лесная» и якобы ездил в санаторий «Озерный». Документальных подтверждений тому, что за два неполных дня и при плотном графике важных встреч (с вечера шестого по седьмое августа) с нефтяниками он успел побывать в санатории, корпуса которого находились у озера Ханто, сегодня, наверное, не осталось.
Отвечая на запросы URA.RU, специалисты архивов и «Ельцин-центра» указали на то, ни подтвердить, ни отрицать этот факт теперь невозможно. Легенда остается легендой, и она до сих пор изредка упоминается в СМИ. В частности, пишут и о том, что Ельцин дегустировал слабосоленую минеральную воду «Ноябрьская» из источников, которые находились недалеко от озера. Эту воду разливали в бутылки, продавали в магазинах и подавали в гостиницах. Позже на Ямале и за его пределами, упоминая Ханто, говорили, что это то самое озеро, из которого пил Ельцин.
Легенда о Несси-лыжнице
В июне 2017 года житель Ноябрьска Дмитрий Ким заснял загадочный силуэт в водах озера Ханто во время утренней пробежки. Снимок вызвал пристальное внимание СМИ, так как силуэт на нем был похож на Лохнесское чудовище.
«Я достал камеру и сделал несколько снимков. Силуэт похож на лохнесское чудовище, но я не говорю, что это было оно, ведь я не идиот. Еще по легендам в озере водились лебеди, но на птицу силуэт не очень похож. Может, это был генномодифицированный лебедь», — пошутил в беседе с корреспондентом URA.RU автор снимков.
Новость агентства цитировали потом не только в России, но и за рубежом, в частности, в Великобритании. Так, газета Mail News опубликовала статью под названием «Забудьте о Несси… это Несс-ски! Любители природы обнаружили Лохнесское чудовище в российском озере». Каламбур Несс-ски можно перевести на русский как Несси-лыжница (Ness-ski). Тем самым, по мнению российских журналистов, был обыгран суровый климат Ямала, где, по представлениям англичан, всегда снежно и все ходят на лыжах.
Булки хлеба и дохлая рыба в озере
Летом 2021 года жители Ноябрьска обнаружили в озере плавающий хлеб. Тогда же вода в Ханто позеленела, а рыба, которая в нем водится, начала гибнуть. Стоял невыносимый запах гнили.
«Больше двух недель на воде плавала вверх животами рыба, а берега были усыпаны их разлагающимися трупами», — рассказывала местная жительница Татьяна Михнина.
Что происходит с озером Ханто
Об экологической катастрофе на озере Ханто писали и говорили и раньше. В феврале 2018 года старший научный сотрудник сектора эколого-биологических исследований Научного центра изучения Арктики Александр Красненко заявил, что для очищения дна от ила и восстановления качества воды до приемлемого уровня нужно установить отстойники. Кроме того, необходимо создать систему шлюзов для регулирования уровня воды в озере и ликвидировать все источники загрязнений: свалки, хранилища горюче-смазочных материалов, гаражи. Доктор биологических наук Елена Агбалян, в свою очередь, отмечала, что из-за заболоченности озера содержание аммония и железа в воде превышено, но поскольку в Ханто еще обитает рыба, содержание токсических элементов невысокое.
В 2020 году в Научном вестнике Центра вышла публикация, посвященная гидро- и биохимическим особенностям озера Ханто. Исследовались поверхностные воды, донные отложения, рыба, обитающая в нем (окунь), и болотные травы. В пробах были найдены концентрации тяжелых металлов, что вообще характерно для озер Надым-Пурского междуречья.
По данным исследователей, один из основных источников загрязнения озера Ханто — впадающий в озеро ручей, протекающий через гаражный кооператив. Источниками тяжелых металлов, возможно, являются пожары, ежегодно возникающие в значительных масштабах на территории Пувского района.
«К возможным источникам загрязнения изучаемой территории относятся выбросы загрязняющих веществ предприятиями ТЭК. Значимый вклад в загрязнение окружающей среды и увеличение техногенной нагрузки на арктические и субарктические экосистемы вносит глобальное поступление поллютантов», — сообщалось также в научной работе коллектива ученых.
В Научном центре изучения Арктики также рассказали, что малые озера в большей степени чувствительны к техногенным нагрузкам, в сравнении с крупными водоемами, так как процессы самоочищения в них ограничены.
Когда начнут очищать озеро Ханто
В очередной раз идея по очистке популярного у жителей Ноябрьска озера обсуждалась в рамках дней ЯНАО в Совфеде 21 февраля 2024 года. Основной докладчик — заместитель губернатора ЯНАО Андрей Гаранин. Именно тогда участники совещания предложили включить озеро Ханто в федеральную программу по экологическому оздоровлению водных объектов РФ. Эту идею поддержала спикер СФ Валентина Матвиенко.
Если очистка озера Ханто и начнется, то не раньше 2026 года. Деньги выделят из федерального бюджета.
«Проект по очистке озера Ханто от донных отложений предварительно включен в новый федеральный проект по оздоровлению водных объектов России. Его планируют реализовать с 2026 по 2030 годы», — рассказали URA.RU в окружном департаменте природных ресурсов.
В сентябре губернатор Ямала Дмитрий Артюхов упомянул этот проект в беседе с министром природных ресурсов РФ Александром Козловым. Однако вопрос об экологической реабилитации озера пока нельзя считать решенным. Проект должен пройти экспертизу и получить одобрение. Главное, чтобы и он со временем не стал легендой, которых и так достаточно вокруг озера Ханто.
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