Суд частично снял арест со счетов «королевы марафонов» Блиновской

Счета Блиновской были арестованы
новость из сюжетаДело блогера Елены Блиновской
Савеловский суд Москвы частично снял арест со счетов блогера Елены Блиновской, которая проходит обвиняемой по делу о неуплате налогов. Деньги пойдут на погашение долгов.
«Суд постановил удовлетворить ходатайства защиты об освобождении денег от ареста с перечислением в счет погашения задолженности», — решил суд. Сообщение приводит РИА Новости. Адвокаты настаивали на снятии ареста с условием, что деньги сразу поступят на счет налоговой.
Изначально долг Блиновской составлял 1,15 млрд рублей с учетом НДС. Юристы сообщили, что уже погасили основную задолжность.
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