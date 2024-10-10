Общество Суд частично снял арест со счетов «королевы марафонов» Блиновской 10 октября 2024 в 17:05 Размер текста - 17 + Счета Блиновской были арестованы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Дело блогера Елены Блиновской Савеловский суд Москвы частично снял арест со счетов блогера Елены Блиновской, которая проходит обвиняемой по делу о неуплате налогов. Деньги пойдут на погашение долгов. «Суд постановил удовлетворить ходатайства защиты об освобождении денег от ареста с перечислением в счет погашения задолженности», — решил суд. Сообщение приводит РИА Новости. Адвокаты настаивали на снятии ареста с условием, что деньги сразу поступят на счет налоговой. Изначально долг Блиновской составлял 1,15 млрд рублей с учетом НДС. Юристы сообщили, что уже погасили основную задолжность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Савеловский суд Москвы частично снял арест со счетов блогера Елены Блиновской, которая проходит обвиняемой по делу о неуплате налогов. Деньги пойдут на погашение долгов. «Суд постановил удовлетворить ходатайства защиты об освобождении денег от ареста с перечислением в счет погашения задолженности», — решил суд. Сообщение приводит РИА Новости. Адвокаты настаивали на снятии ареста с условием, что деньги сразу поступят на счет налоговой. Изначально долг Блиновской составлял 1,15 млрд рублей с учетом НДС. Юристы сообщили, что уже погасили основную задолжность. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям