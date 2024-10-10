Суд частично снял арест со счетов «королевы марафонов» Блиновской

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Счета Блиновской были арестованы Фото:
новость из сюжета
Дело блогера Елены Блиновской

Савеловский суд Москвы частично снял арест со счетов блогера Елены Блиновской, которая проходит обвиняемой по делу о неуплате налогов. Деньги пойдут на погашение долгов.

«Суд постановил удовлетворить ходатайства защиты об освобождении денег от ареста с перечислением в счет погашения задолженности», — решил суд. Сообщение приводит РИА Новости. Адвокаты настаивали на снятии ареста с условием, что деньги сразу поступят на счет налоговой.

Изначально долг Блиновской составлял 1,15 млрд рублей с учетом НДС. Юристы сообщили, что уже погасили основную задолжность.

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Савеловский суд Москвы частично снял арест со счетов блогера Елены Блиновской, которая проходит обвиняемой по делу о неуплате налогов. Деньги пойдут на погашение долгов. «Суд постановил удовлетворить ходатайства защиты об освобождении денег от ареста с перечислением в счет погашения задолженности», — решил суд. Сообщение приводит РИА Новости. Адвокаты настаивали на снятии ареста с условием, что деньги сразу поступят на счет налоговой. Изначально долг Блиновской составлял 1,15 млрд рублей с учетом НДС. Юристы сообщили, что уже погасили основную задолжность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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