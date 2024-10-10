В Челябинской области стало трудней искать работу. Как заявили в пресс-службе сервиса HeadHunter, уровень конкуренции за рабочие места вырос до 2,8 резюме на вакансию.
«По сравнению с предыдущими замерами область переместилась вниз на 16 позиций: с 15-го места в третьем квартале. Причина таких изменений связана с тем, что за последние три месяца в регионе вырос уровень конкуренции за работу среди соискателей с 2,3 резюме на вакансию до 2,8», — сообщили в пресс-службе HeadHunter.
Регион опустился на 31 место. Еще одной причиной снижения стало увеличившееся стремление южноуральцев искать работу в других субъектах Федерации. Покинуть родной регион стремятся 1,2%, хотя было — 1,1%.
В HeadHunter напомнили, что медиана предлагаемой зарплаты в области составила на текущий момент 61,6 тысячи рублей. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения достиг 15,6 тысячи рублей. Текущий уровень безработицы, по данным Росстата, сосредоточился на уровне 1,9%.
Лучшие позиции среди уральских регионов заняла Свердловская область. У региона 14 место.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!