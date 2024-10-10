Челябинские врачи разработали курс омоложения для кошек и собак. Фото

Ветеринары Магнитогорска разработали курс омоложения домашних животных
© Служба новостей «URA.RU»
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Кот. Челябинск, кошка, кот, котик, питомец, домашнее животное
Домашним питомцам улучшили самочувствие без необходимости делать операции Фото:

Ветеринары Магнитогорска (Челябинская область) разработали практический курс омоложения суставов для старых кошек и собак. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минсельхоза, за процедуру плазмолифтинга медики получили медаль на выставке в Москве.

«Магнитогорские ветврачи решили помогать „пожилым“ домашним питомцам с больными суставами. Они начали применять плазмолифтинг на животных — клеточную технологию лечения плазмой, обогащенной тромбоцитами», — отметили в минсельхозе.

Инъекции плазмы, обогащенной тромбоцитами из крови самого животного вводят в суставы животных. Процедура снижает воспаление и болевой синдром, улучшает состояние суставов, иногда позволяя избежать операции.

Курс Магнитогорской ветстанции подходит он не только для старых животных, но и для щенков с повреждениями связок. Медики получили бронзовую медаль выставки «Золотая осень».

Мероприятие проходит с 9 по 12 октября в выставочном комплексе «Тимирязев Центр». Стенд с достижениями региона разместился в Центральном павильоне.

Достижение ветеринаров отметили бронзовой медалью в Москве
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Ветеринары Магнитогорска (Челябинская область) разработали практический курс омоложения суставов для старых кошек и собак. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минсельхоза, за процедуру плазмолифтинга медики получили медаль на выставке в Москве. «Магнитогорские ветврачи решили помогать „пожилым“ домашним питомцам с больными суставами. Они начали применять плазмолифтинг на животных — клеточную технологию лечения плазмой, обогащенной тромбоцитами», — отметили в минсельхозе. Инъекции плазмы, обогащенной тромбоцитами из крови самого животного вводят в суставы животных. Процедура снижает воспаление и болевой синдром, улучшает состояние суставов, иногда позволяя избежать операции. Курс Магнитогорской ветстанции подходит он не только для старых животных, но и для щенков с повреждениями связок. Медики получили бронзовую медаль выставки «Золотая осень». Мероприятие проходит с 9 по 12 октября в выставочном комплексе «Тимирязев Центр». Стенд с достижениями региона разместился в Центральном павильоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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