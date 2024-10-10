Ветеринары Магнитогорска (Челябинская область) разработали практический курс омоложения суставов для старых кошек и собак. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минсельхоза, за процедуру плазмолифтинга медики получили медаль на выставке в Москве.
«Магнитогорские ветврачи решили помогать „пожилым“ домашним питомцам с больными суставами. Они начали применять плазмолифтинг на животных — клеточную технологию лечения плазмой, обогащенной тромбоцитами», — отметили в минсельхозе.
Инъекции плазмы, обогащенной тромбоцитами из крови самого животного вводят в суставы животных. Процедура снижает воспаление и болевой синдром, улучшает состояние суставов, иногда позволяя избежать операции.
Курс Магнитогорской ветстанции подходит он не только для старых животных, но и для щенков с повреждениями связок. Медики получили бронзовую медаль выставки «Золотая осень».
Мероприятие проходит с 9 по 12 октября в выставочном комплексе «Тимирязев Центр». Стенд с достижениями региона разместился в Центральном павильоне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!