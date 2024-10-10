В Магнитогорске Челябинской области 46-летняя женщина, управлявшая автомобилем Kia Rio сбила десятилетнего мальчика. Ребенок выбежал из-за автобуса на дорогу. Авария произошла на перекрестке улиц Димитрова и Киевской вечером 9 октября.
«В Магнитогорске 9 октября в 17:40 46-летняя водитель, управляя автомобилем „Киа Рио“, следовала по улице Димитрова. На улице Киевской женщина совершила наезд на пешехода, по предварительным данным, перебегавшего проезжую часть в не установленном для перехода месте. После этого иномарка выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на электроопору», — сообщается на сайте Верстов. Инфо.
В результате ДТП десятилетний мальчик получил травмы. На данный момент он проходит амбулаторное лечение. По данному факту проводится административная проверка. К материалам дела приобщена запись с камеры видеорегистратора встречного автомобиля.
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