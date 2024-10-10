В Магнитогорске автомобиль сбил школьника, выбежавшего из-за автобуса на дорогу. Видео

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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Женщина за рулем автомобиля Kia Rio сбила десятилетнего мальчика Фото:

В Магнитогорске Челябинской области 46-летняя женщина, управлявшая автомобилем Kia Rio сбила десятилетнего мальчика. Ребенок выбежал из-за автобуса на дорогу. Авария произошла на перекрестке улиц Димитрова и Киевской вечером 9 октября.

«В Магнитогорске 9 октября в 17:40 46-летняя водитель, управляя автомобилем „Киа Рио“, следовала по улице Димитрова. На улице Киевской женщина совершила наезд на пешехода, по предварительным данным, перебегавшего проезжую часть в не установленном для перехода месте. После этого иномарка выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на электроопору», — сообщается на сайте Верстов. Инфо.

В результате ДТП десятилетний мальчик получил травмы. На данный момент он проходит амбулаторное лечение. По данному факту проводится административная проверка. К материалам дела приобщена запись с камеры видеорегистратора встречного автомобиля.

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В Магнитогорске Челябинской области 46-летняя женщина, управлявшая автомобилем Kia Rio сбила десятилетнего мальчика. Ребенок выбежал из-за автобуса на дорогу. Авария произошла на перекрестке улиц Димитрова и Киевской вечером 9 октября. «В Магнитогорске 9 октября в 17:40 46-летняя водитель, управляя автомобилем „Киа Рио“, следовала по улице Димитрова. На улице Киевской женщина совершила наезд на пешехода, по предварительным данным, перебегавшего проезжую часть в не установленном для перехода месте. После этого иномарка выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на электроопору», — сообщается на сайте Верстов. Инфо. В результате ДТП десятилетний мальчик получил травмы. На данный момент он проходит амбулаторное лечение. По данному факту проводится административная проверка. К материалам дела приобщена запись с камеры видеорегистратора встречного автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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