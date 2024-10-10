В поезде Челябинск — Москва появятся двухэтажные вагоны

С декабря поезд Москва — Челябинск укомплектуют двухэтажными вагонами. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.
«В пассажирском поезде №391/392 Челябинск — Москва обычные вагоны сменятся двухэтажными. Это позволит перевозить больше пассажиров, а также даст возможность снизить цену билетов», — сообщили в пресс-службе железной дороги.
Двухэтажные вагоны укомплектованы кондиционерами, биотуалетами, сейфами и розетками для зарядки гаджетов. Каждый пассажир сможет воспользоваться душевой кабиной.
Расписание поезда №391/392 не изменится. Из Челябинска первый двухэтажный поезд отправится 13 декабря, а из Москвы — 15 декабря.
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