В поезде Челябинск — Москва появятся двухэтажные вагоны

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РЖД, презентация новых вагонов ЮУЖД. Челябинск, поезд, вагон, поездка, дорога, отпуск, ржд, железная дорога, юужд
Большее количество мест в двухэтажных вагонах позволит снизить стоимость Фото:

С декабря поезд Москва — Челябинск укомплектуют двухэтажными вагонами. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

«В пассажирском поезде №391/392 Челябинск — Москва обычные вагоны сменятся двухэтажными. Это позволит перевозить больше пассажиров, а также даст возможность снизить цену билетов», — сообщили в пресс-службе железной дороги.

Двухэтажные вагоны укомплектованы кондиционерами, биотуалетами, сейфами и розетками для зарядки гаджетов. Каждый пассажир сможет воспользоваться душевой кабиной.

Расписание поезда №391/392 не изменится. Из Челябинска первый двухэтажный поезд отправится 13 декабря, а из Москвы — 15 декабря.

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С декабря поезд Москва — Челябинск укомплектуют двухэтажными вагонами. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги. «В пассажирском поезде №391/392 Челябинск — Москва обычные вагоны сменятся двухэтажными. Это позволит перевозить больше пассажиров, а также даст возможность снизить цену билетов», — сообщили в пресс-службе железной дороги. Двухэтажные вагоны укомплектованы кондиционерами, биотуалетами, сейфами и розетками для зарядки гаджетов. Каждый пассажир сможет воспользоваться душевой кабиной. Расписание поезда №391/392 не изменится. Из Челябинска первый двухэтажный поезд отправится 13 декабря, а из Москвы — 15 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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