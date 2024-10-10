В Тюменской области на стройках не хватает несколько сотен работников

10 октября 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

В среднем работникам готовы платить 60-80 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюменской области в строительной отрасли образовалась нехватка монтажников, бетонщиков и штукаторов. По данным регионального департамента труда и занятости населения, всего в регионе открыто более четырех тысяч вакансий в указанной сфере. «Вид экономической деятельности — строительство. Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест по данным на 1 октября 2024 года — 4 071», — указано в отчете департамента. В топ самых востребованных строительных профессий монтажник технологических трубопроводов (открыто 1868), бетонщик (524) и изолировщик (135). В среднем работникам готовы платить 60-80 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области в строительной отрасли образовалась нехватка монтажников, бетонщиков и штукаторов. По данным регионального департамента труда и занятости населения, всего в регионе открыто более четырех тысяч вакансий в указанной сфере. «Вид экономической деятельности — строительство. Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест по данным на 1 октября 2024 года — 4 071», — указано в отчете департамента. В топ самых востребованных строительных профессий монтажник технологических трубопроводов (открыто 1868), бетонщик (524) и изолировщик (135). В среднем работникам готовы платить 60-80 тысяч рублей.