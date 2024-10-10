В Тюменской области на стройках не хватает несколько сотен работников

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Пресс-тур на стройплощадку второй очереди кампуса УрФУ в районе Новокольцовский. Екатеринбург , строители, строительная площадка, рабочие, стройка, стройплощадка
В среднем работникам готовы платить 60-80 тысяч рублей Фото:

В Тюменской области в строительной отрасли образовалась нехватка монтажников, бетонщиков и штукаторов. По данным регионального департамента труда и занятости населения, всего в регионе открыто более четырех тысяч вакансий в указанной сфере.

«Вид экономической деятельности — строительство. Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест по данным на 1 октября 2024 года — 4 071», — указано в отчете департамента.

В топ самых востребованных строительных профессий монтажник технологических трубопроводов (открыто 1868), бетонщик (524) и изолировщик (135). В среднем работникам готовы платить 60-80 тысяч рублей.

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В Тюменской области в строительной отрасли образовалась нехватка монтажников, бетонщиков и штукаторов. По данным регионального департамента труда и занятости населения, всего в регионе открыто более четырех тысяч вакансий в указанной сфере. «Вид экономической деятельности — строительство. Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест по данным на 1 октября 2024 года — 4 071», — указано в отчете департамента. В топ самых востребованных строительных профессий монтажник технологических трубопроводов (открыто 1868), бетонщик (524) и изолировщик (135). В среднем работникам готовы платить 60-80 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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