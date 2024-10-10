В Тюменской области на стройках не хватает несколько сотен работников

В Тюменской области в строительной отрасли образовалась нехватка монтажников, бетонщиков и штукаторов. По данным регионального департамента труда и занятости населения, всего в регионе открыто более четырех тысяч вакансий в указанной сфере.
«Вид экономической деятельности — строительство. Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест по данным на 1 октября 2024 года — 4 071», — указано в отчете департамента.
В топ самых востребованных строительных профессий монтажник технологических трубопроводов (открыто 1868), бетонщик (524) и изолировщик (135). В среднем работникам готовы платить 60-80 тысяч рублей.
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В Тюменской области в строительной отрасли образовалась нехватка монтажников, бетонщиков и штукаторов. По данным регионального департамента труда и занятости населения, всего в регионе открыто более четырех тысяч вакансий в указанной сфере. «Вид экономической деятельности — строительство. Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест по данным на 1 октября 2024 года — 4 071», — указано в отчете департамента. В топ самых востребованных строительных профессий монтажник технологических трубопроводов (открыто 1868), бетонщик (524) и изолировщик (135). В среднем работникам готовы платить 60-80 тысяч рублей.