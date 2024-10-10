Политолог Минченко тревожится о Кавказе после заявления Кадырова о кровной мести

10 октября 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Скандал на Кавказе о кровной мести из-за покушения на убийство Кадырова можно решить вмешательством федеральных властей, заявил Минченко Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Кризис на Северном Кавказе, разворачивающийся на фоне заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова о кровной мести, стал самым серьезным за последнее десятилетие. Об этом сообщил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Я думаю, что это действительно очень серьезная история, потому что, во-первых, Кадыров очевидный лидер среди чеченского этноса, [сенатор Сулейман] Керимов самый влиятельный представитель дагестанской диаспоры. Его партнеры депутаты Госдумы ингуши по национальности — тоже не последние люди у себя в республике», — заявил Минченко для teleram-канала URA.RU . Он добавил, что подобные обвинения звучат очень тревожно. Евгений Минченко предположил, что для урегулирования кризиса потребуется вмешательство федеральных властей. Он также выразил надежду на то, что ситуация не выльется в вспышку насилия и будет разрешена без дальнейших конфликтов. Ранее Рамзан Кадыров выступил с обвинениями против депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова, а также сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Он утверждает, что они заказали его убийство. Чеченский лидер поставил ультиматум, требуя от обвиняемых доказательств непричастности к покушению на его жизнь. В случае, если они не докажут обратное, Кадыров объявил, что официально объявит кровную месть Барахоеву, Керимову и Курбанову. Глава Чечни также заявил, что у него есть свидетели, подтверждающие подготовку заказного убийства, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кризис на Северном Кавказе, разворачивающийся на фоне заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова о кровной мести, стал самым серьезным за последнее десятилетие. Об этом сообщил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Я думаю, что это действительно очень серьезная история, потому что, во-первых, Кадыров очевидный лидер среди чеченского этноса, [сенатор Сулейман] Керимов самый влиятельный представитель дагестанской диаспоры. Его партнеры депутаты Госдумы ингуши по национальности — тоже не последние люди у себя в республике», — заявил Минченко для teleram-канала URA.RU. Он добавил, что подобные обвинения звучат очень тревожно. Евгений Минченко предположил, что для урегулирования кризиса потребуется вмешательство федеральных властей. Он также выразил надежду на то, что ситуация не выльется в вспышку насилия и будет разрешена без дальнейших конфликтов. Ранее Рамзан Кадыров выступил с обвинениями против депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова, а также сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Он утверждает, что они заказали его убийство. Чеченский лидер поставил ультиматум, требуя от обвиняемых доказательств непричастности к покушению на его жизнь. В случае, если они не докажут обратное, Кадыров объявил, что официально объявит кровную месть Барахоеву, Керимову и Курбанову. Глава Чечни также заявил, что у него есть свидетели, подтверждающие подготовку заказного убийства, передает «Национальная служба новостей».