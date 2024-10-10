Власти отчитались о продвижении проблемной стройки главного вуза Кургана. Фото

В Кургане начали возводить первый этаж бассейна КГУ

10 октября 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

В Заозерном ускорили работы по строительству бассейна КГУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане приступили к монтажу каркаса здания бассейна КГУ в первом микрорайоне Заозерного. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Строительство бассейна началось два года назад из-за срыва графика работ. «Подрядная организация ЗАО „Курганстальмост“ приступила к монтажу каркаса здания бассейна КГУ, который строится в Заозерном. Общая площадь бассейна составит 2360 квадратных метров», — говорится в telegram-канале «Курганская область официально». Бассейн возводится недалеко от ледовой арены имени Парышева. Спортивный объект будет иметь цокольный и два надземных этажа. На первом планируют разместить бассейн, для которого уже залита чаша глубиной до 1,8 метра. На втором этаже разместятся административные помещения. Бассейн будет иметь шесть дорожек по 25 метров каждая. Ранее URA.RU писало, что в Кургане перенесли сроки сдачи масштабной стройки, которую курируют чиновники. Окончание строительства бассейна КГУ отодвинули с июля на конец октября 2024 года. В Кургане приступили к монтажу каркаса будущего бассейна КГУ Курганская область официально Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане приступили к монтажу каркаса здания бассейна КГУ в первом микрорайоне Заозерного. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Строительство бассейна началось два года назад из-за срыва графика работ. «Подрядная организация ЗАО „Курганстальмост“ приступила к монтажу каркаса здания бассейна КГУ, который строится в Заозерном. Общая площадь бассейна составит 2360 квадратных метров», — говорится в telegram-канале «Курганская область официально». Бассейн возводится недалеко от ледовой арены имени Парышева. Спортивный объект будет иметь цокольный и два надземных этажа. На первом планируют разместить бассейн, для которого уже залита чаша глубиной до 1,8 метра. На втором этаже разместятся административные помещения. Бассейн будет иметь шесть дорожек по 25 метров каждая. Ранее URA.RU писало, что в Кургане перенесли сроки сдачи масштабной стройки, которую курируют чиновники. Окончание строительства бассейна КГУ отодвинули с июля на конец октября 2024 года.