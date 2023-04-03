В Кургане строительство бассейна затягивалось из-за грунтовых вод

В Кургане возобновили строительство бассейна КГУ в Заозерном районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На «Курганстальмосте» назвали основную причину, по которой тормозилось строительство бассейна КГУ в первом микрорайоне Заозерного. Продолжать работы на котловане будущего спортивного объекта мешали грунтовые воды. Об этом сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«„Курганстальмост“ начал строительство бассейна КГУ в прошлом году. Однако сложная геология и постоянно проступающие грунтовые воды не позволяли продвинуться дальше обустройства днища котлована. Сегодня проблема с грунтовыми водами решена», — сообщили представители завода. На котловане уложено 70 мм щебня, приступили к бетонированию и армированию железобетонной плиты. Также подрядчик решает вопросы оснащения бассейна.

Бассейн КГУ будет иметь три этажа, включая цокольный. В нем расположатся шесть дорожек, чаша бассейна глубиной до 2,5 метров. Спортивный объект сможет принимать до 48 человек в день. Общая площадь бассейна составляет более двух тысяч квадратных метров.

Ранее URA.RU писало, что «Курганстальмост» начал строить бассейн КГУ в июле прошлого года. Стоимость объекта составила более 242 млн рублей. До этого за стройку бассейна бралась питерская компания «Стройиндустрия», однако к работам так и не приступила. В итоге курганский вуз расторг контракт с застройщиком и потребовал выплатить неустойку на сумму более 1,2 млн рублей.