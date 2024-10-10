В Екатеринбурге выросли цены на такси из-за сильного снегопада, который прошел днем. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«Пару дней назад в это же время стоимость на тот же адрес была ниже на 200 рублей. Сейчас уже больше тысячи рублей придется платить», — поделилась женщина. Другой собеседник отметил, что цены выросли даже на тариф «Вместе».
Снегопады в регионе начались с вечера 9 октября. В Екатеринбург снег пришел утром 10 числа. По прогнозам синоптиков, уже к вечеру четверга высота снежного покрова в городе составит несколько сантиметров. Агентство следит за происходящим в онлайн-трансляции.
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