В Екатеринбурге взлетели цены на такси из-за мощного снегопада. Скрин

10 октября 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Стоимость поездки увеличилась примерно на 200-300 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Свердловскую область накрыл первый снегопад В Екатеринбурге выросли цены на такси из-за сильного снегопада, который прошел днем. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Пару дней назад в это же время стоимость на тот же адрес была ниже на 200 рублей. Сейчас уже больше тысячи рублей придется платить», — поделилась женщина. Другой собеседник отметил, что цены выросли даже на тариф «Вместе». Снегопады в регионе начались с вечера 9 октября. В Екатеринбург снег пришел утром 10 числа. По прогнозам синоптиков, уже к вечеру четверга высота снежного покрова в городе составит несколько сантиметров. Агентство следит за происходящим в онлайн-трансляции. Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге выросли цены на такси из-за сильного снегопада, который прошел днем. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Пару дней назад в это же время стоимость на тот же адрес была ниже на 200 рублей. Сейчас уже больше тысячи рублей придется платить», — поделилась женщина. Другой собеседник отметил, что цены выросли даже на тариф «Вместе». Снегопады в регионе начались с вечера 9 октября. В Екатеринбург снег пришел утром 10 числа. По прогнозам синоптиков, уже к вечеру четверга высота снежного покрова в городе составит несколько сантиметров. Агентство следит за происходящим в онлайн-трансляции.