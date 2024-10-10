В Екатеринбурге взлетели цены на такси из-за мощного снегопада. Скрин

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Майский снег (продолжение). Екатеринбург , такси, непогода, яндекс такси, снегопад
Стоимость поездки увеличилась примерно на 200-300 рублей Фото:
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Свердловскую область накрыл первый снегопад

В Екатеринбурге выросли цены на такси из-за сильного снегопада, который прошел днем. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Пару дней назад в это же время стоимость на тот же адрес была ниже на 200 рублей. Сейчас уже больше тысячи рублей придется платить», — поделилась женщина. Другой собеседник отметил, что цены выросли даже на тариф «Вместе».

Снегопады в регионе начались с вечера 9 октября. В Екатеринбург снег пришел утром 10 числа. По прогнозам синоптиков, уже к вечеру четверга высота снежного покрова в городе составит несколько сантиметров. Агентство следит за происходящим в онлайн-трансляции.

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В Екатеринбурге выросли цены на такси из-за сильного снегопада, который прошел днем. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Пару дней назад в это же время стоимость на тот же адрес была ниже на 200 рублей. Сейчас уже больше тысячи рублей придется платить», — поделилась женщина. Другой собеседник отметил, что цены выросли даже на тариф «Вместе». Снегопады в регионе начались с вечера 9 октября. В Екатеринбург снег пришел утром 10 числа. По прогнозам синоптиков, уже к вечеру четверга высота снежного покрова в городе составит несколько сантиметров. Агентство следит за происходящим в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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