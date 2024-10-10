«Его можно было спасти»: новые подробности по делу об убийстве темнокожего аспиранта УрФУ

Аспирант УрФУ из Габона умер в Екатеринбурге после оказанной помощи

11 октября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Данилу Фомину дали восемь лет за убийство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ Аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили могли спасти, если бы прохожие не оказали ему первую помощь после полученного ножевого ранения в драке летом 2023-го в центре Екатеринбурга. Эксперты пришли к выводу, что их действия навредили Франсуа. Новые подробности громкого дела URA.RU рассказала Светлана Шин — адвокат осужденного Данила Фомина. «Франсуа сделали непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, еще на рану подложили футболку. Во время оказания первой помощи он даже отвечал на вопросы прохожих, которые оказывали ее. Уже в суде свидетель-фельдшер сказала, что помощь прохожих была во вред. Они мешали работе медиков. Если бы они не вмешивались, то шансы на спасение Нджелассили были бы», — пояснила защитник. По ее словам, сначала причиной смерти назвали большую кровопотерю, а во время суда медик заявила, что наступление смерти было спровоцировано оказанной первой медпомощью. Светлана Шин не согласна с обвинением. Она хочет добиться отмены приговора (Фомин получил восемь лет колонии), переквалификации статьи с «Убийства» (ст. 105 УК РФ) на «Необходимая оборона» (ст. 37 УК РФ), а затем добиться оправдательного приговора. По ее словам, Фомин действовал именно в рамках самообороны. Данил Фомин неоднократно говорил, что не хотел убивать габонца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Данил с друзьями возвращался с ночного пикника. Его подруге — Маргарите Поздиной — захотелось перекусить, поэтому они зашли в круглосуточный Burger King. Там Фомин ушел в туалет, а Маргарита начала общаться с Нджелассили. Ей он послал воздушный поцелуй, погладил ее по руке. Под впечатлением она вернулась к [другу Фомина] Николаю Лебедкину. Тот почему-то решил вступиться за девушку, пошел к Франсуа и между ними завязалась ссора, которая перетекла в стычку на улице. Выйдя из туалета, Фомин заметил, что его товарища избивают. И он наравне с другими свидетелями драки пошел разнимать. Франсуа, увидев, что Данил к нему обращается, первым нанес удар в лицо. Когда Фомин упал на колени, тот стал бить его ногами по голове. В итоге Данил достал нож», — описала те события Светлана Шин. Нож, по ее словам, Данил купил для готовки дома. В тот день он взял его на пикник. Франсуа в Burger King был с друзьями, а до этого выпивал в ночном клубе. В суде один из его товарищей говорил, что Нджелассили в день трагедии был агрессивен и искал повод для драки с кем-нибудь, сказала URA.RU Светлана. «Данил показал ему нож и попросил того остановиться. Но Франсуа продолжал его избивать, тогда Данил нанес один удар, к сожалению, он стал роковым», — заявила адвокат. Об отсутствии желания убить Франсуа свидетельствует то, куда бил Фомин. В обратном случае он бы наносил удар в жизненноважные органы (а он попал в подмышку габонцу). Фомин не отрицает, что дрался с Франсуа, и что нанес ему удар ножом. Он возражает, что хотел убить его, добавила юрист. Скоро в Свердловском облсуде рассмотрят апелляцию. Прокуратура хочет убрать из приговора смягчающие обстоятельства, а адвокат потерпевшего требует Фомину — 15 лет лишения свободы. «Данил несколько раз приносил извинения семье Франсуа. У него были мысли подписать контракт и уйти на спецоперацию. Но мы его пока отговорили — он не должен сдаваться, нужно отстаивать свою правду», — заключила Светлана Шин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили могли спасти, если бы прохожие не оказали ему первую помощь после полученного ножевого ранения в драке летом 2023-го в центре Екатеринбурга. Эксперты пришли к выводу, что их действия навредили Франсуа. Новые подробности громкого дела URA.RU рассказала Светлана Шин — адвокат осужденного Данила Фомина. «Франсуа сделали непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, еще на рану подложили футболку. Во время оказания первой помощи он даже отвечал на вопросы прохожих, которые оказывали ее. Уже в суде свидетель-фельдшер сказала, что помощь прохожих была во вред. Они мешали работе медиков. Если бы они не вмешивались, то шансы на спасение Нджелассили были бы», — пояснила защитник. По ее словам, сначала причиной смерти назвали большую кровопотерю, а во время суда медик заявила, что наступление смерти было спровоцировано оказанной первой медпомощью. Светлана Шин не согласна с обвинением. Она хочет добиться отмены приговора (Фомин получил восемь лет колонии), переквалификации статьи с «Убийства» (ст. 105 УК РФ) на «Необходимая оборона» (ст. 37 УК РФ), а затем добиться оправдательного приговора. По ее словам, Фомин действовал именно в рамках самообороны. «Данил с друзьями возвращался с ночного пикника. Его подруге — Маргарите Поздиной — захотелось перекусить, поэтому они зашли в круглосуточный Burger King. Там Фомин ушел в туалет, а Маргарита начала общаться с Нджелассили. Ей он послал воздушный поцелуй, погладил ее по руке. Под впечатлением она вернулась к [другу Фомина] Николаю Лебедкину. Тот почему-то решил вступиться за девушку, пошел к Франсуа и между ними завязалась ссора, которая перетекла в стычку на улице. Выйдя из туалета, Фомин заметил, что его товарища избивают. И он наравне с другими свидетелями драки пошел разнимать. Франсуа, увидев, что Данил к нему обращается, первым нанес удар в лицо. Когда Фомин упал на колени, тот стал бить его ногами по голове. В итоге Данил достал нож», — описала те события Светлана Шин. Нож, по ее словам, Данил купил для готовки дома. В тот день он взял его на пикник. Франсуа в Burger King был с друзьями, а до этого выпивал в ночном клубе. В суде один из его товарищей говорил, что Нджелассили в день трагедии был агрессивен и искал повод для драки с кем-нибудь, сказала URA.RU Светлана. Об отсутствии желания убить Франсуа свидетельствует то, куда бил Фомин. В обратном случае он бы наносил удар в жизненноважные органы (а он попал в подмышку габонцу). Фомин не отрицает, что дрался с Франсуа, и что нанес ему удар ножом. Он возражает, что хотел убить его, добавила юрист. Скоро в Свердловском облсуде рассмотрят апелляцию. Прокуратура хочет убрать из приговора смягчающие обстоятельства, а адвокат потерпевшего требует Фомину — 15 лет лишения свободы. «Данил несколько раз приносил извинения семье Франсуа. У него были мысли подписать контракт и уйти на спецоперацию. Но мы его пока отговорили — он не должен сдаваться, нужно отстаивать свою правду», — заключила Светлана Шин.