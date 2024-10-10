Пермячка продает раритетную подвеску с изумрудами за 97 млн рублей

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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, изумруд, драгоценный камень
Драгоценные камни могут использоваться как инвестиции Фото:

Жительница Перми выставила на продажу ювелирное украшение за 97 миллионов рублей. За эту цену продавец предлагает приобрести антикварную золотую подвеску с изумрудами и бриллиантами. Объявление о продаже хозяйка артефакта опубликовала на сайте «Авито».

«Продаю уникальное ювелирное изделие c крупными изумрудами из частной коллекции. Отличное вложение денег в качестве инвестиций, а также шикарное украшение в единственном экземпляре уровня международных аукционов. Сертификаты Геммологического центра Московского государственного университета прилагаются», — указано в объявлении.

Уточняется, что подвеска из золота 750 пробы весом 69,35 граммов со вставками из двух изумрудов. Вес первого изумруда составляет 99,30 карата, а второго — 60,23 карата. В подвеске также имеется 51 бриллиант общим весом 0,31 карат.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продавали живого оленя. Продавец уверял, что животное можно использовать в фотосессиях, и просил за оленя 120 тысяч рублей.

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Жительница Перми выставила на продажу ювелирное украшение за 97 миллионов рублей. За эту цену продавец предлагает приобрести антикварную золотую подвеску с изумрудами и бриллиантами. Объявление о продаже хозяйка артефакта опубликовала на сайте «Авито». «Продаю уникальное ювелирное изделие c крупными изумрудами из частной коллекции. Отличное вложение денег в качестве инвестиций, а также шикарное украшение в единственном экземпляре уровня международных аукционов. Сертификаты Геммологического центра Московского государственного университета прилагаются», — указано в объявлении. Уточняется, что подвеска из золота 750 пробы весом 69,35 граммов со вставками из двух изумрудов. Вес первого изумруда составляет 99,30 карата, а второго — 60,23 карата. В подвеске также имеется 51 бриллиант общим весом 0,31 карат. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продавали живого оленя. Продавец уверял, что животное можно использовать в фотосессиях, и просил за оленя 120 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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