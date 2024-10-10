Рядовой из Челябинской области отправился в колонию за самоволку

Рядовой из Челябинской области, призванный на службу во время частичной мобилизации, осужден за самовольное оставление части. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, его отправили в колонию на пять с половиной лет.
«Военным судом рядовой признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 337 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять с половиной лет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Рядовой покинул расположение части 5 декабря 2023 года. Но после медицинского обследования решил не возвращаться на службу. Вместо этого он уехал домой, в Усть-Катав, где проживал до задержания.
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