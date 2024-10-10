Песков объяснил, зачем Россия смягчила визовый режим с Грузией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смягчение визового режима с Грузией было принято для поддержания диалога между странами. Он подчеркнул, что межгосударственные отношения и гуманитарные связи следует рассматривать раздельно.
«Межгосударственные отношения — это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идет о диалоге народов двух стран, [другое]», — заявил Песков в ответ на вопрос о причинах смягчения визового режима для граждан Грузии. Его слова передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о расширении безвизового режима в стране для граждан Грузии. Теперь они могут находиться и работать в РФ без визы более 90 дней.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смягчение визового режима с Грузией было принято для поддержания диалога между странами. Он подчеркнул, что межгосударственные отношения и гуманитарные связи следует рассматривать раздельно. «Межгосударственные отношения — это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идет о диалоге народов двух стран, [другое]», — заявил Песков в ответ на вопрос о причинах смягчения визового режима для граждан Грузии. Его слова передает ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о расширении безвизового режима в стране для граждан Грузии. Теперь они могут находиться и работать в РФ без визы более 90 дней.