Песков объяснил, зачем Россия смягчила визовый режим с Грузией

Песков: Россия смягчила визовый режим с Грузией, чтобы сохранить диалог

10 октября 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

В РФ смягчили визовый режим с Грузией ради сохранения диалога между странами, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смягчение визового режима с Грузией было принято для поддержания диалога между странами. Он подчеркнул, что межгосударственные отношения и гуманитарные связи следует рассматривать раздельно. «Межгосударственные отношения — это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идет о диалоге народов двух стран, [другое]», — заявил Песков в ответ на вопрос о причинах смягчения визового режима для граждан Грузии. Его слова передает ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о расширении безвизового режима в стране для граждан Грузии. Теперь они могут находиться и работать в РФ без визы более 90 дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смягчение визового режима с Грузией было принято для поддержания диалога между странами. Он подчеркнул, что межгосударственные отношения и гуманитарные связи следует рассматривать раздельно. «Межгосударственные отношения — это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идет о диалоге народов двух стран, [другое]», — заявил Песков в ответ на вопрос о причинах смягчения визового режима для граждан Грузии. Его слова передает ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о расширении безвизового режима в стране для граждан Грузии. Теперь они могут находиться и работать в РФ без визы более 90 дней.