Песков объяснил, зачем Россия смягчила визовый режим с Грузией

Песков: Россия смягчила визовый режим с Грузией, чтобы сохранить диалог
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
В РФ смягчили визовый режим с Грузией ради сохранения диалога между странами, заявил Песков Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смягчение визового режима с Грузией было принято для поддержания диалога между странами. Он подчеркнул, что межгосударственные отношения и гуманитарные связи следует рассматривать раздельно.

«Межгосударственные отношения — это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идет о диалоге народов двух стран, [другое]», — заявил Песков в ответ на вопрос о причинах смягчения визового режима для граждан Грузии. Его слова передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о расширении безвизового режима в стране для граждан Грузии. Теперь они могут находиться и работать в РФ без визы более 90 дней.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смягчение визового режима с Грузией было принято для поддержания диалога между странами. Он подчеркнул, что межгосударственные отношения и гуманитарные связи следует рассматривать раздельно. «Межгосударственные отношения — это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идет о диалоге народов двух стран, [другое]», — заявил Песков в ответ на вопрос о причинах смягчения визового режима для граждан Грузии. Его слова передает ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о расширении безвизового режима в стране для граждан Грузии. Теперь они могут находиться и работать в РФ без визы более 90 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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