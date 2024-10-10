Роскомнадзор оценил вероятность разблокировки Discord в России

Роскомнадзор: нет оснований для разблокировки Discord
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Презентация исторической приключенческой игры "Смута 1612". 4 апреля 2024. Нижний Новгород, компьютерная игра, геймеры, компьютеры
РКН оценил шансы разблокировки сервиса для общения геймеров Фото:

Для разблокировки сервиса Discord в России нет оснований. С таким заявлением о судьбе мессенджера для геймеров в стране выступил Роскомнадзор.

«Для разблокировки Discord нет оснований. Сервис заблокирован», — сообщил Роскомнадзор РИА Новости.

Discord — популярный мессенджер для геймеров по всему миру. 8 октября он был заблокирован в России. Причиной РКН назвал нарушение требований законодательства. Депутат Госдумы Федерального собрания РФ Александр Хинштейн обещал, что Discord вернут, если сервис удалит противоправные материалы.

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Для разблокировки сервиса Discord в России нет оснований. С таким заявлением о судьбе мессенджера для геймеров в стране выступил Роскомнадзор. «Для разблокировки Discord нет оснований. Сервис заблокирован», — сообщил Роскомнадзор РИА Новости. Discord — популярный мессенджер для геймеров по всему миру. 8 октября он был заблокирован в России. Причиной РКН назвал нарушение требований законодательства. Депутат Госдумы Федерального собрания РФ Александр Хинштейн обещал, что Discord вернут, если сервис удалит противоправные материалы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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