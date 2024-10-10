Роскомнадзор оценил вероятность разблокировки Discord в России

Роскомнадзор: нет оснований для разблокировки Discord

10 октября 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

РКН оценил шансы разблокировки сервиса для общения геймеров Фото: Роман Наумов © URA.RU Для разблокировки сервиса Discord в России нет оснований. С таким заявлением о судьбе мессенджера для геймеров в стране выступил Роскомнадзор. «Для разблокировки Discord нет оснований. Сервис заблокирован», — сообщил Роскомнадзор РИА Новости. Discord — популярный мессенджер для геймеров по всему миру. 8 октября он был заблокирован в России. Причиной РКН назвал нарушение требований законодательства. Депутат Госдумы Федерального собрания РФ Александр Хинштейн обещал, что Discord вернут, если сервис удалит противоправные материалы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для разблокировки сервиса Discord в России нет оснований. С таким заявлением о судьбе мессенджера для геймеров в стране выступил Роскомнадзор. «Для разблокировки Discord нет оснований. Сервис заблокирован», — сообщил Роскомнадзор РИА Новости. Discord — популярный мессенджер для геймеров по всему миру. 8 октября он был заблокирован в России. Причиной РКН назвал нарушение требований законодательства. Депутат Госдумы Федерального собрания РФ Александр Хинштейн обещал, что Discord вернут, если сервис удалит противоправные материалы.