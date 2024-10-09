В Госдуме готовы вернуть Discord, но при определенных условиях

В Государственной думе России готовы вернуть Discord, если сервис удалит противоправные материалы. Об этом заявил депутат Госдумы Федерального собрания РФ Александр Хинштейн.
«Если сервис выполнит требования нашего законодательства (удалит противоправные материалы и обеспечит авторизацию пользователей), работа Discord в России может быть возобновлена», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Депутат добавил, что Роскомнадзор направил администрации сервиса более тысячи противоправных материалов, содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, пропаганду ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено).
По словам Хиштейна, Discord является ярким примером «цифровой угрозы» для детей. С помощью сервиса преступники вербуют несовершеннолетних в качестве «закладчиков» наркотиков, отметил депутат. Аудитория Discord в России составляет от 2,62 до 4,83 миллиона пользователей в день, добавил Хиштейн.
Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили о блокировке Discord в России в связи с нарушением требований законодательства, передает 360.ru. В сентябре сервис оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за неудаление материалов, нарушающих закон РФ.
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