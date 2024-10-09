В Госдуме готовы вернуть Discord, но при определенных условиях

Депутат Хинштейн: Discord разблокируют, если он удалит противоправные материалы
© Служба новостей «URA.RU»
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Discord - самый популярный сервис для общения у геймеров
Discord - самый популярный сервис для общения у геймеров Фото:

В Государственной думе России готовы вернуть Discord, если сервис удалит противоправные материалы. Об этом заявил депутат Госдумы Федерального собрания РФ Александр Хинштейн.

«Если сервис выполнит требования нашего законодательства (удалит противоправные материалы и обеспечит авторизацию пользователей), работа Discord в России может быть возобновлена», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Депутат добавил, что Роскомнадзор направил администрации сервиса более тысячи противоправных материалов, содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, пропаганду ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено).

По словам Хиштейна, Discord является ярким примером «цифровой угрозы» для детей. С помощью сервиса преступники вербуют несовершеннолетних в качестве «закладчиков» наркотиков, отметил депутат. Аудитория Discord в России составляет от 2,62 до 4,83 миллиона пользователей в день, добавил Хиштейн. 

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили о блокировке Discord в России в связи с нарушением требований законодательства, передает 360.ru. В сентябре сервис оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за неудаление материалов, нарушающих закон РФ.

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В Государственной думе России готовы вернуть Discord, если сервис удалит противоправные материалы. Об этом заявил депутат Госдумы Федерального собрания РФ Александр Хинштейн. «Если сервис выполнит требования нашего законодательства (удалит противоправные материалы и обеспечит авторизацию пользователей), работа Discord в России может быть возобновлена», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Депутат добавил, что Роскомнадзор направил администрации сервиса более тысячи противоправных материалов, содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, пропаганду ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено). По словам Хиштейна, Discord является ярким примером «цифровой угрозы» для детей. С помощью сервиса преступники вербуют несовершеннолетних в качестве «закладчиков» наркотиков, отметил депутат. Аудитория Discord в России составляет от 2,62 до 4,83 миллиона пользователей в день, добавил Хиштейн.  Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили о блокировке Discord в России в связи с нарушением требований законодательства, передает 360.ru. В сентябре сервис оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за неудаление материалов, нарушающих закон РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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