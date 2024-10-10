Выборы областных депутатов в 2025 году могут обернуться скандалами

Выборы депутатов законодательных собраний в нескольких регионах могут пойти по непредсказуемому сценарию из-за внутриэлитных конфликтов и «политических маргиналов». О таких регионах рассказал профессор, доктор политических наук Дмитрий Нечаев в беседе с URA.RU. Среди них — Воронежская, Липецкая, Новосибирская и Смоленская области.
«Воронеж всегда был местом серьезной политической конкуренции. Она является полууправляемой, живой стержень конкуренции остается, поэтому выборы в Воронежскую областную думу пройдут достаточно живо, региональное заксобрание обновится процентов на 70, а то и больше. Придут те, кто воевал, придут волонтеры, и уйдет значительное количество местечковых олигархов, для которых это было инвестицией в мандат и которые не работали ни по округам, ни для партии. Произойдет пересборка областной думы и перезагрузка», — прогнозирует Нечаев.
Профессор добавил, что в регионе существует феномен «клики» или фронды, которую составляет нынешнему губернатору Александру Гусеву его предшественник Александр Гордеев. «Он уже не в Воронежской области, но „клика“ замыкается на нем. От этой клики есть определенная политическая деструкция. Мне думается, что будет основная колонна, которую будут вести политики, лояльные губернатору Гусеву, и будет политическая фронда, которая будет подпитываться финансово и различными медийными ресурсами, пытаться дискредитировать как городскую власть, так и губернатора Гусева», — считает эксперт.
Напряженная ситуация и в Калужской области. «Там есть внутриэлитные конфликты между новой элитой, представителем которой является губернатор Владислав Шапша, и есть старая элита, которая по-прежнему работает на сенатора Анатолия Артамонова. Но для Шапши это второстепенная проблема. С учетом того, что он обладает практически всеми инструментами и ресурсами влияния, думаю, что он сможет не допустить в региональное заксобрание людей, которые будут мутить воду, чтобы не допускать политической деструкции. Конечно, какое-то присутствие их будет», — комментирует Нечаев.
В Липецкой области риск состоит в том, как поведет себя местное отделение КПРФ. По словам Нечаева, оно не подчиняется центральному комитету партии, а потому действует агрессивно.
«Региональное отделение КПРФ не то, что не управлялось со стороны липецкой администрации, но их не контролировал даже ЦК КПРФ. Они были недоговороспособны. Объем влияния у них уменьшается, и мы увидим их эволюцию в сторону маргинальной политической группировки», — отмечает Нечаев.
В Новосибирской области есть шанс повторения ситуации 2020 года. Тогда «Единая Россия» потеряла 10 мест в городской думе. Зато в гордуму и заксобрание вошли представители непарламентской оппозиции: «Партия пенсионеров», «Зеленые» и «Родина».
В Смоленской области сложность кампании обусловлена тяжелым наследием, которое оставил за собой прежний губернатор. «Губернатору Василию Анохину достался проблемный регион. Прежний губернатор Островский не смог мобилизовать элиту, таргетировать внутриэлитные конфликты. В этом отношении внутриполитический блок находится не на нуле, а даже в ситуации со знаком минус. Им нужно будет найти определенные смыслы, объединить людей нужно вокруг какой-то общеобластной идеи, которой пока нет. С этой идеей можно было бы идти на выборы в городской парламент. Команда Анохина может не успеть хорошо подготовиться. И даже если они проведут своих людей (в гордуму), это не значит, что парламент будет работать эффективно и в общем строю на созидание в регионе», — считает Нечаев.
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