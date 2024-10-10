Выборы в 2025 году пройдут со скандалами

Вместе с несколькими тяжелыми губернаторскими кампаниями в 2025 году избираются депутаты в 11 законодательных собраний и 23 городские думы. В ряде регионов традиционно сильна оппозиция, в других — внутриэлитные конфликты между губернаторами. А где-то есть «политические маргиналы», которые никому не подчиняются и делают кампанию непредсказуемой. Об этих регионах в интервью URA.RU рассказал доктор политических наук, профессор Дмитрий Нечаев.
Губернаторы попрощаются с карьерой
- Прежде чем перейти к законодательным собраниям, хотелось бы услышать ваше мнение о том, в каких регионах, где в 2025 году избирают губернаторов, у глав самые слабые позиции?
- На мой взгляд, одним из проблемных губернаторов является глава Костромской области. Костромская область, несмотря на большую территорию и имеющиеся ресурсы, самый проблемный регион с точки зрения социально-экономического развития в Центральном федеральном округе (ЦФО). Из 17 регионов Костромская область занимает либо последние, либо предпоследние места по этому направлению. Где-то до ковида в год у них привлекалось инвестиций порядка 26-27 млрд рублей в год. Между тем, в центральной России, если даже не брать Москву и Московскую область, есть муниципалитеты, которые привлекают такой же объем инвестиций. Для региона свойственна аграрная архаика. Костромская область, в силу личности губернатора Сергея Ситникова, является регионом социальной деградации.
-Почему об отставке Ситникова начали говорить только сейчас?
- Он правит регионом достаточно долго и его политическая судьба должна была быть решена еще до ковида, но ковид был тем счастьем, которое помогло ему оставаться достаточно долго. На месте федерального центра, это решение (об отставке) я бы принял. На регион бросил бы достаточно амбициозного человека, который крутится в правящей политической элите России.
Идеальным был бы вариант в стиле Андрея Турчака. Как я смотрю, это (перевод на Алтай) настолько сильно его разозлило, что сейчас он просто роет землю и чего только не делает, начиная от решения вопроса со статусными министрами, заканчивая тем, что он формирует в Алтае правительство из очень ярких людей. Он сделал зампредом Хубезова, известного врача и депутата Госдумы. Такая модель десантирования федерального политика, который не очень пачкал руки в тяжелой черновой работе — удачна.
- Кем еще дополнили бы список «неудачников»?
-Брянский губернатор Александр Богомаз и Влаимир Уйба в Коми — тоже проблемные губернаторы. Как мне думается, они должны освободить место для других, более эффективных руководителей.
Брянская область — это проблемный и аграрно-архаичный регион России, не показывал никаких позитивных эффектов, не давал позитивных информационных поводов, кроме того, что каждый год жена Богомаза показывает годовой доход от своего картофелеводческого хозяйства в миллиард рублей. Проведение СВО позитивно отразилось на Богомазе. Ошибки стали менее заметны на фоне обстрелов и рейдов вооруженных групп киевского режима. Мой вывод: хуже, если Богомаза заменят, для Брянской области не будет. В Брянской области необходимо кардинальное обновление всей правящей элиты.
- А существует ли в Брянской области конфликт с группой Шойгу, и насколько он влияет на позиции Богомаза?
- Я думаю, что здесь больше домыслов. Внутриэлитные конфликты характеры для Брянской области, но имя Шойгу запущено для повышения значимости Богомаза. Мне думается, что это подготовка отхода Богомаза на запасные позиции, чтобы говорить: «ну надо же, он стал жертвой клана Шойгу». Во многом это имеет место быть, но это незначительные причины для смены губернатора.
Что касается Уйбы, когда его назначили, уже было видно, что человек не очень уравновешенный, для политика это, безусловно, минус. Он — человек, который очень эмоционально реагирует на все, даже на маленькие детали, очень обидчивый. И в то же время, размениваясь на маленькие детали, не обращает внимания на главное. На стратегию. Политик без образа будущего и стратегии — это нехорошо. Мне думается, что Уйба относится к числу инкременталистов, то есть не верит в стратегию и работает так, как ему подсказывает интуиция. Его эмоциональность не содействует инвестиционной привлекательности. С учетом этого и «мещанских катаклизмов», которые есть в Коми, это не содействовало развитию региона. Надо признать, что Уйба — это ошибка для Коми, и рекомендовать нового человека будет значительно лучше.
- Есть претенденты на досрочное прекращение полномочий в 2025 году. Среди них — Сергей Меликов (республика Дагестан) и Денис Паслер (Оренбургская область). Как оцените возможности их отставки?
- Я думаю, несмотря на то, что Меликов — силовик, он не смог консолидировать ни население, ни элиту, поэтому постоянно террористические акты и неумелое объяснение широкому общественному мнению России. Меликов и его команда их держат просто за непонимающую массу. Нужно честно признаться, что есть недоработки в сфере этноконфессиональной политики. Это при том, что федеральный центр активно помогает Дагестану, есть потенциал для промышленного развития, для развития туризма.
Неумение решать вопросы и мягкость говорят о том, что его нужно менять. Не получилось из Меликова Рамзана Кадырова.
По Паслеру не могу убедительно говорить о том, что есть серьезные проблемы. Но мне думается, что в Тамбове очень неудачное решение (губернатор Максим Егоров, — прим. ред). Мои коллеги по цеху не называют его среди тех, кто относится к неудачникам. Но я бы назвал работу Максима Егорова крайне неуспешной. Я вижу высокий уровень коррупции, острые элитные конфликты, как со старой элитой, так и с представителями бизнеса, падение региона в аграрную архаику. Тамбовская область — самая последняя по доле промышленности в ВВП в Центральном округе (13%). И Максим Егоров ничего с этим сделать не сможет. В силу того, что не улажены внутриэлитные конфликты, в регионе много негативных информационных поводов.
Партии поборются за выживание
- Какими в целом будут выборы в законодательные собрания-2025? Есть ли устойчивые тенденции или новые тренды?
-Я бы выделил два аспекта. Первый — в условиях проведения СВО партия «Единая Россия» имеет все шансы занять абсолютное большинство в заксобраниях. Три партии будут бороться за выживание: это ЛДПР без Жириновского, это «Справедливая Россия», и балансировать на грани прохождения будут «Новые люди». В России назрела и вызрела проблема появления новых партий. Мне думается, что может появиться партия, которая возьмет антимигрантскую тему. Эти партии имеют шансы.
- Сказывается ли слабость губернатора на выборах в законодательные органы региона? К примеру, какие риски, связанные с позициями Ситникова в Костромской области, могут возникнуть на выборах в заксобрание и гордуму Костромы в 2025 году?
- Я не вижу больших рисков для «Единой России». В Костромской области все понятно с Сергеем Ситниковым. Он сам по себе. А партия власти сама по себе. Да, эти политические институты пересекаются между собой, но не настолько сильно. Поэтому какого-либо ущерба, если останется ситников, для партии власти не будет. Но если придет новый губернатор, партия власти получит чуть больше голосов, чем при Ситникове.
Сложные думские выборы
- В гордуме Костромы не представлены другие партии, кроме «Единой России». Есть ли шанс, что они войдут в 2025 году?
- Монополизм — это вещь хорошая с точки зрения отчетности, но с точки зрения политического развития — плохо. Мне думается, что руководство ЕР в Костромской области наоборот должно инициировать политический «оживляш» и допустить вхождение малых групп от других парламентских партий, чтобы были представлены другие ключевые игроки.
- В Воронежской области налицо внутриэлитные конфликты: часть депутатов городской и областной дум не подчиняются общим решениям, критикуют проекты власти. Насколько сильна эта фронда?
- Воронеж всегда был местом серьезной политической конкуренции. Она является полууправляемой. Живой стержень конкуренции остается, поэтому выборы в Воронежскую областную думу пройдут достаточно живо, региональное заксобрание обновится процентов на 70, а то и больше. Придут те, кто воевал, придут волонтеры, и уйдет значительное количество местечковых олигархов, для которых это было инвестицией в мандат и которые не работали ни по округам, ни для партии. Произойдет пересборка областной думы и перезагрузка.
Что касается выборов в городскую думу, в данном случае основное содержание политической борьбы будет не столько в политическом размежевании. В регионе существует феномен «клики» или фронды. До нынешнего губернатора Гусева, который работает шесть лет, был другой, не будут называть фамилию. Он уже не в Воронежской области, но «клика» замыкается на нем. От этой клики есть определенная политическая деструкция.
Мне думается, что будет основная колонна, которую будут вести политики, лояльные губернатору Гусеву, и будет политическая фронда, которая будет подпитываться финансово и различными медийными ресурсами, пытаться дискредитировать как городскую власть, так и губернатора Гусева. Группа недовольных политиков, которая пытается подмять под себя финансовые и кадровые потоки, будет пытаться сделать из городской думы крайне деструктивную группу и пробивать свои узкокорыстные интересы.
-»Клика» будет избираться не от «Единой России», а от оппозиции или самовыдвиженцами?
- Это уникальный феномен Воронежской области. Они будут идти и через «Единую России», и сами по одномандатным округам, и через инвестирование в парламентскую оппозицию (КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию»). Так было раньше, так будет и сейчас.
- Как противостоять «клике»?
- Уже идет политический кастинг тех представителей, которые были на СВО, которые воевали. Уже идет смотр волонтеров. На этот слой будет сделана ставка. Пусть люди еще не имеют большого опыта, им будет оказано доверие, их будут поддерживать, их постараются подучить в преддверии грозных выборов. Некоторые из них пойдут через партийный список ЕР, а некоторые по одномандатным округам через сельские территории. В облдуме это будет достаточно сильная группа и станет вызовом устоявшейся традиции, когда депутатами были в основном бизнесмены.
- Еще один конфликтный регион — Калужская область. Там между нынешним губернатором и прежним есть негласное противостояние. Можно ли расценивать это как фактор риска для «Единой России» и возможность для усиления оппозиции или самовыдвиженцев?
- Да, там есть внутриэлитные конфликты между новой элитой, представителем которой является губернатор Владислав Шапша, и есть старая элита, которая по-прежнему работает на сенатора Анатолия Артамонова. Но для Шапши это второстепенная проблема. С учетом того, что он обладает практически всему инструментами и ресурсами влияния, мне думается, что он сможет не допустить в региональное заксобрание людей, которые будут мутить воды, чтобы не допускать политической деструкции. Конечно, какое-то присутствие их будет.
К примеру, глава Липецкой области Игорь Артамонов нашел очень удобный инструмент, когда «таргетировал» деструкции лидера КПРФ в регионе и его команды, и даже не допустил участия представителя КПРФ в губернаторских выборах в 2024 году, но дал возможность другим политическим партиям, которые не допускали деструкции, поучаствовать в этом деле. Схожим образом может поступить и Шапша.
- Учитывая то, как поступили с КПРФ на выборах в Липецкой области, могут ли коммунисты попытаться отыграться на выборах в гордуму-2025? Как они себя поведут, если они такие деструктивные?
- Наблюдал эту ситуацию (на выборах губернатора-2024) изнутри, много говорил с участниками этих баталий. Губернатор Игорь Артамонов проводил все необходимые переговоры для того, чтобы политическую игру сделать по правилам и управляемой. Но в данном случае региональное отделение КПРФ не то, что не управлялось со стороны липецкой администрации, но их не контролировал даже ЦК КПРФ. Они были недоговороспособны. Другие их собратья в регионах играют по правилам и у них есть возможности что-то сделать и оказывать влияние. То, что произошло с липецкими коммунистами, представляет некоторую закономерность. Объем влияния у них уменьшается, и мы увидим их эволюцию в сторону маргинальной политической группировки.
- То есть кампания может быть непредсказуемой?
- Они постараются сделать из этого шумный и бранный балаган. Но я думаю, что время у нас другое, и избиратели другие. Политические скандалисты у нас не слишком приветствуются. Да, у них будет определенная поддержка, но об усилении влияния речи быть не может.
- Традиционно политически активный регион — Новосибирская область. На выборах в гордуму в 2020 году «Единая Россия» потеряла там 10 мандатов. Прошли кандидаты от скандального объединения, признанного иноагентом, «Коалиция Новосибирск». Мандаты получили представители непарламентской оппозиции: «Партии пенсионеров», «Зеленых», «Родины». В этом году возможно повторение такого сценария?
- Шанс, безусловно, есть. Все будет зависеть от того, насколько серьезным будет финансовый ресурс и насколько узнаваемыми будут представители. С другой стороны, я думаю, на другой стороне тоже постараются этот фактор учитывать. С политическими традициями бороться достаточно трудно, тем более, что регион конкурентный.
- На днях в Смоленской области сменился внутриполитический блок. Это знак того, что подготовка к выборам в гордуму уже началась, и она будет непростой?
- Губернатору Василию Анохину достался проблемный регион. Прежний губернатор Островский не смог мобилизовать элиту, таргетировать внутриэлитные конфликты. Внутренняя политика, для которой характерны передаваемые властью смыслы, испытывала трудности. И я понимаю, как долго и тяжело Анохин решал проблемы с людьми, которые являются интеллектуалами и могли бы отвечать за внутриполитический блок. В этом отношении внутрипол находится не на нуле, а даже в ситуации со знаком минус.
Им нужно будет найти определенные смыслы, вдохнуть уверенность в себе, что регион может преодолеть социально-экономические проблемы. Объединить людей нужно вокруг какой-то общеобластной идеи, которой пока нет. С этой идеей можно было бы идти на выборы в городской парламент. Команда Анохина может не успеть хорошо подготовиться. И даже если они проведут своих людей (в гордуму), это не значит, что парламент будет работать эффективно и в общем строю на созидание в регионе.
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