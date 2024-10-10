«Что будет после — не понимаю»: силовики выдвинули условие арестованному свердловскому мэру

От главы Артемовского Трофимова требуют явку с повинной

10 октября 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

Константин Трофимов находится в СИЗО уже три недели Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета В Артемовском задержали мэра Находящемуся в екатеринбургском СИЗО-1 по обвинению в коррупции мэру Артемовского Константину Трофимову силовики, предположительно, поставили условие: написать явку с повинной до 11 октября. Об этом URA.RU рассказала его дочь Елизавета. Официально информация пока не подтверждена. «В изоляторе на него [отца] оказывается психологическое давление. Высокопоставленные лица первоуральского СК приезжали к нему. Они якобы дали время до пятницы (11 октября) подумать и сделать заявление о явке с повинной. Что будет после пятницы — не понимаю», — поделилась Елизавета Трофимова. В региональном управлении Следственного комитета от комментариев по теме отказались. Константина Трофимова задержали 18 сентября в его кабинете в администрации. Чиновника обвиняют в получении крупной взятки. Сам Трофимов вину отрицает и считает, что его оговорили. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Находящемуся в екатеринбургском СИЗО-1 по обвинению в коррупции мэру Артемовского Константину Трофимову силовики, предположительно, поставили условие: написать явку с повинной до 11 октября. Об этом URA.RU рассказала его дочь Елизавета. Официально информация пока не подтверждена. «В изоляторе на него [отца] оказывается психологическое давление. Высокопоставленные лица первоуральского СК приезжали к нему. Они якобы дали время до пятницы (11 октября) подумать и сделать заявление о явке с повинной. Что будет после пятницы — не понимаю», — поделилась Елизавета Трофимова. В региональном управлении Следственного комитета от комментариев по теме отказались. Константина Трофимова задержали 18 сентября в его кабинете в администрации. Чиновника обвиняют в получении крупной взятки. Сам Трофимов вину отрицает и считает, что его оговорили. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.