«Что будет после — не понимаю»: силовики выдвинули условие арестованному свердловскому мэру

Находящемуся в екатеринбургском СИЗО-1 по обвинению в коррупции мэру Артемовского Константину Трофимову силовики, предположительно, поставили условие: написать явку с повинной до 11 октября. Об этом URA.RU рассказала его дочь Елизавета. Официально информация пока не подтверждена.
«В изоляторе на него [отца] оказывается психологическое давление. Высокопоставленные лица первоуральского СК приезжали к нему. Они якобы дали время до пятницы (11 октября) подумать и сделать заявление о явке с повинной. Что будет после пятницы — не понимаю», — поделилась Елизавета Трофимова. В региональном управлении Следственного комитета от комментариев по теме отказались.
Константина Трофимова задержали 18 сентября в его кабинете в администрации. Чиновника обвиняют в получении крупной взятки. Сам Трофимов вину отрицает и считает, что его оговорили. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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