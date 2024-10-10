«Что будет после — не понимаю»: силовики выдвинули условие арестованному свердловскому мэру

От главы Артемовского Трофимова требуют явку с повинной
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Мера пресечения Константину Трофимову. Первоуральск, трофимов константин
Константин Трофимов находится в СИЗО уже три недели Фото:
новость из сюжета
В Артемовском задержали мэра

Находящемуся в екатеринбургском СИЗО-1 по обвинению в коррупции мэру Артемовского Константину Трофимову силовики, предположительно, поставили условие: написать явку с повинной до 11 октября. Об этом URA.RU рассказала его дочь Елизавета. Официально информация пока не подтверждена.

«В изоляторе на него [отца] оказывается психологическое давление. Высокопоставленные лица первоуральского СК приезжали к нему. Они якобы дали время до пятницы (11 октября) подумать и сделать заявление о явке с повинной. Что будет после пятницы — не понимаю», — поделилась Елизавета Трофимова. В региональном управлении Следственного комитета от комментариев по теме отказались.

Константина Трофимова задержали 18 сентября в его кабинете в администрации. Чиновника обвиняют в получении крупной взятки. Сам Трофимов вину отрицает и считает, что его оговорили. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

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Находящемуся в екатеринбургском СИЗО-1 по обвинению в коррупции мэру Артемовского Константину Трофимову силовики, предположительно, поставили условие: написать явку с повинной до 11 октября. Об этом URA.RU рассказала его дочь Елизавета. Официально информация пока не подтверждена. «В изоляторе на него [отца] оказывается психологическое давление. Высокопоставленные лица первоуральского СК приезжали к нему. Они якобы дали время до пятницы (11 октября) подумать и сделать заявление о явке с повинной. Что будет после пятницы — не понимаю», — поделилась Елизавета Трофимова. В региональном управлении Следственного комитета от комментариев по теме отказались. Константина Трофимова задержали 18 сентября в его кабинете в администрации. Чиновника обвиняют в получении крупной взятки. Сам Трофимов вину отрицает и считает, что его оговорили. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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