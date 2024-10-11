«Откладывает передачки в общак»: свердловский мэр осваивается в СИЗО, на него давят

Глава Артемовского Трофимов столкнулся с давлением в СИЗО-1

12 октября 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Константина Трофимова обвиняют в получении взятки Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета В Артемовском задержали мэра Арестованного по обвинению в коррупции мэра Артемовского Константина Трофимова якобы часто переводят из камеры в камеру. Также он попросил у семьи сигареты, чтобы использовать в качестве валюты в СИЗО-1. О том, в каких условиях содержится чиновник, URA.RU рассказала его дочь Елизавета. «Его постоянно переводят из камеры одиночного содержания в другую. Радует, что у него хорошее отношение с другими арестантами. Он делится передачками со всеми, что-то в „общак“ откладывает. Недавно моя сестра передала ему французские булочки с маслом и сыром. Он в письме написал, что это — лучшая еда за последнее время, которую он ел. Недавно попросил передать сигареты, хотя сам не курит. Сказал, что это там местная валюта», — поделилась Елизавета Трофимова. Она считает, что на отца могут начать оказывать и физическое воздействие в СИЗО. «Мне за него страшно. Для города он делал все, не жалел себя. В письмах он пишет: „Лизочек, надо было нам больше времени проводить“. Но он не мог, он работает, заботится о городе. Сейчас депутаты пишут, что не могут ряд вопросов без него решить», — продолжила Трофимова. Кроме того, по ее словам, родным не разрешают проводить встречи с Трофимовым. «Нам сказали в СК, что свидания — это привилегия, а не право арестованных. И они будут только после его явки с повинной. Я папе написала, чтобы он не просил с нами встреч. Мы еще обязательно увидимся, не нужно этих унижений», — добавила Елизавета. В свердловском СК от комментариев по теме воздержались. Елизавета также переживает за маму и сестру, думая, что на них тоже могут оказать давление: «Я чувствую себя беззащитной. Невозможно спокойно спать, ждешь, что и за тобой могут прийти». Константина Трофимова задержали 18 сентября прямо в администрации. Мэра обвиняют в получении крупной взятки. Он свою вину отрицает и считает, что его оговорили. Подробнее об этом уголовном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арестованного по обвинению в коррупции мэра Артемовского Константина Трофимова якобы часто переводят из камеры в камеру. Также он попросил у семьи сигареты, чтобы использовать в качестве валюты в СИЗО-1. О том, в каких условиях содержится чиновник, URA.RU рассказала его дочь Елизавета. «Его постоянно переводят из камеры одиночного содержания в другую. Радует, что у него хорошее отношение с другими арестантами. Он делится передачками со всеми, что-то в „общак“ откладывает. Недавно моя сестра передала ему французские булочки с маслом и сыром. Он в письме написал, что это — лучшая еда за последнее время, которую он ел. Недавно попросил передать сигареты, хотя сам не курит. Сказал, что это там местная валюта», — поделилась Елизавета Трофимова. Она считает, что на отца могут начать оказывать и физическое воздействие в СИЗО. «Мне за него страшно. Для города он делал все, не жалел себя. В письмах он пишет: „Лизочек, надо было нам больше времени проводить“. Но он не мог, он работает, заботится о городе. Сейчас депутаты пишут, что не могут ряд вопросов без него решить», — продолжила Трофимова. Кроме того, по ее словам, родным не разрешают проводить встречи с Трофимовым. «Нам сказали в СК, что свидания — это привилегия, а не право арестованных. Мы еще обязательно увидимся, не нужно этих унижений», — добавила Елизавета. В свердловском СК от комментариев по теме воздержались. Елизавета также переживает за маму и сестру, думая, что на них тоже могут оказать давление: «Я чувствую себя беззащитной. Невозможно спокойно спать, ждешь, что и за тобой могут прийти». Константина Трофимова задержали 18 сентября прямо в администрации. Мэра обвиняют в получении крупной взятки. Он свою вину отрицает и считает, что его оговорили. Подробнее об этом уголовном деле — в сюжете URA.RU.