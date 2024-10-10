В Тюменской области появились поддельные смартфоны Apple из Казахстана

11 октября 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Поддельные айфоны в Тюмени продают возле рынков и торговых центров Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюменскую область из Казахстана начали ввозить поддельные смартфоны Apple, произведенные в Китае. Об этом URA.RU рассказал один из местных бизнесменов. По его словам, такой техникой торгуют не в магазинах, а на улицах Тюмени. «Первые „реплики“ на Iphone 16 появились в продаже на улицах Тюмени спустя пару недель после официальной презентации смартфона. Торгуют подделками на улицах города, возле рынков и крупных торговых центров. Некоторые продавцы предупреждают покупателей, что это не оригинал, а именно „реплика“. Менее честные пытаются выдать за настоящие смартфоны. Везут все это „добро“ из Казахстана. Видимо, вместо поставок санкционных продуктов, местные коммерсанты решили переключиться на поддельную технику», — рассказал инсайдер URA.RU. Он добавил, что стоимость таких гаджетов в несколько раз ниже, чем у оригинальных смартфонов. Однако и качество у них, по словам собеседника агентства, соответствующее: большинство телефонных аппаратов ломаются в первые месяцы использования. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что предприниматели из Казахстана нарастили поставки санкционных продуктов и вещей в Россию через Тюменскую область, которая граничит с республикой в Казанском районе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменскую область из Казахстана начали ввозить поддельные смартфоны Apple, произведенные в Китае. Об этом URA.RU рассказал один из местных бизнесменов. По его словам, такой техникой торгуют не в магазинах, а на улицах Тюмени. «Первые „реплики“ на Iphone 16 появились в продаже на улицах Тюмени спустя пару недель после официальной презентации смартфона. Торгуют подделками на улицах города, возле рынков и крупных торговых центров. Некоторые продавцы предупреждают покупателей, что это не оригинал, а именно „реплика“. Менее честные пытаются выдать за настоящие смартфоны. Везут все это „добро“ из Казахстана. Видимо, вместо поставок санкционных продуктов, местные коммерсанты решили переключиться на поддельную технику», — рассказал инсайдер URA.RU. Он добавил, что стоимость таких гаджетов в несколько раз ниже, чем у оригинальных смартфонов. Однако и качество у них, по словам собеседника агентства, соответствующее: большинство телефонных аппаратов ломаются в первые месяцы использования. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что предприниматели из Казахстана нарастили поставки санкционных продуктов и вещей в Россию через Тюменскую область, которая граничит с республикой в Казанском районе.