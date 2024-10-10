Между Челябинском и Екатеринбургом начали расчистку трассы М-5 от снега. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, уборка снега, дорожная техника
Первый снег в Челябинской области выдался обильным Фото:

Между Челябинском и Екатеринбургом на трассе М-5 ведется расчистка дорог от падающего снега. Об этом 10 октября сообщает управление дороги «Южный Урал».

«На территории Челябинской области до границы со Свердловской областью началась расчистка дорог от падающего снега. Работы ведутся на трассе М-5 на 110-130 километре», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в ведомстве, на данный момент ведется комплексная очистка и обработка проезжей части. Ранее снег выпал в Кунашакском районе. ГАИ предупредило об опасности выезда на дорогу на летней резине из-за возможной гололедицы.

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Между Челябинском и Екатеринбургом на трассе М-5 ведется расчистка дорог от падающего снега. Об этом 10 октября сообщает управление дороги «Южный Урал». «На территории Челябинской области до границы со Свердловской областью началась расчистка дорог от падающего снега. Работы ведутся на трассе М-5 на 110-130 километре», — сообщили в ведомстве. Как отметили в ведомстве, на данный момент ведется комплексная очистка и обработка проезжей части. Ранее снег выпал в Кунашакском районе. ГАИ предупредило об опасности выезда на дорогу на летней резине из-за возможной гололедицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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