Новый полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога познакомился с цехами «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил), куда пускают лишь со специальным допуском к государственной тайне. Об этом полпред рассказал в своем telegram-канале.
«Люди, которые работают на „Уралвагонзаводе“, поистине совершают трудовой подвиг. Они — поддержка и опора всех бойцов специальной военной операции. Поблагодарил рабочих за их героический труд и поздравил с 88-летием легендарного завода», — написал Жога.
По его словам, «на фронте без уральских танков не обходится ни один штурм», так как бронемашины из Нижнего Тагила «творят чудеса». «Попадали в небольшие опорные пункты противника. Четко, метко и в любых условиях», — отметил полпред.
Сейчас Артем Жога знакомится с работой уральских предприятий ОПК. Накануне он посещал заводы Челябинска, а 11 октября будет работать в Кургане.
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