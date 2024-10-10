Полпреда Жогу провели по секретным цехам «Уралвагонзавода». Фото

Полпред Жога опубликовал фото из цехов «Уралвагонзавода»

10 октября 2024 в 21:24 Размер текста - 17 +

Артему Жоге показали этапы производства танков УВЗ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Новый полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога познакомился с цехами «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил), куда пускают лишь со специальным допуском к государственной тайне. Об этом полпред рассказал в своем telegram-канале. «Люди, которые работают на „Уралвагонзаводе“, поистине совершают трудовой подвиг. Они — поддержка и опора всех бойцов специальной военной операции. Поблагодарил рабочих за их героический труд и поздравил с 88-летием легендарного завода», — написал Жога. По его словам, «на фронте без уральских танков не обходится ни один штурм», так как бронемашины из Нижнего Тагила «творят чудеса». «Попадали в небольшие опорные пункты противника. Четко, метко и в любых условиях», — отметил полпред. Сейчас Артем Жога знакомится с работой уральских предприятий ОПК. Накануне он посещал заводы Челябинска, а 11 октября будет работать в Кургане. telegram-канал «Жога» Фото: telegram-канал «Жога» Фото: telegram-канал «Жога» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога познакомился с цехами «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил), куда пускают лишь со специальным допуском к государственной тайне. Об этом полпред рассказал в своем telegram-канале. «Люди, которые работают на „Уралвагонзаводе“, поистине совершают трудовой подвиг. Они — поддержка и опора всех бойцов специальной военной операции. Поблагодарил рабочих за их героический труд и поздравил с 88-летием легендарного завода», — написал Жога. По его словам, «на фронте без уральских танков не обходится ни один штурм», так как бронемашины из Нижнего Тагила «творят чудеса». «Попадали в небольшие опорные пункты противника. Четко, метко и в любых условиях», — отметил полпред. Сейчас Артем Жога знакомится с работой уральских предприятий ОПК. Накануне он посещал заводы Челябинска, а 11 октября будет работать в Кургане.