Главный архитектор Кургана Ивлев уволился после четырех месяцев работы

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Город Курган остался без главного архитектора
Город Курган остался без главного архитектора Фото:

Александр Ивлев покинул должность начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Кургана. Он работал в администрации Кургана с 1 ноября 2024 года. Об этом сообщил местный telegram-канал.

«Пришел в департамент по вопросу земли под концертную площадку, а оказалось, что главный архитектор Кургана, Александр Ивлев, вчера уволился», — сообщил telegram-канал «Квартирник45», ведением которого занимается местный организатор концертов Роман Можельский.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана. В мэрии сообщили, что Александр Ивлев, занимавший должность начальника Управления архитектуры и градостроительства, главного архитектора департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана, уволился по собственному желанию. «24 февраля 2025 года у него был последний рабочий день», — уточнили в администрации города. 

Александр Ивлев стал новым главным архитектором Кургана, сменив Николая Шабалина на посту начальника управления архитектуры и градостроительства. Он начал работу с 1 ноября 2024 года. Для Ивлева был установлен испытательный срок на три месяца. Александр Ивлев — урбанист, участник федеральной программы «Архитекторы.рф», ранее работавший в городе Сысерть Свердловской области.

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Александр Ивлев покинул должность начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Кургана. Он работал в администрации Кургана с 1 ноября 2024 года. Об этом сообщил местный telegram-канал. «Пришел в департамент по вопросу земли под концертную площадку, а оказалось, что главный архитектор Кургана, Александр Ивлев, вчера уволился», — сообщил telegram-канал «Квартирник45», ведением которого занимается местный организатор концертов Роман Можельский. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана. В мэрии сообщили, что Александр Ивлев, занимавший должность начальника Управления архитектуры и градостроительства, главного архитектора департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана, уволился по собственному желанию. «24 февраля 2025 года у него был последний рабочий день», — уточнили в администрации города.  Александр Ивлев стал новым главным архитектором Кургана, сменив Николая Шабалина на посту начальника управления архитектуры и градостроительства. Он начал работу с 1 ноября 2024 года. Для Ивлева был установлен испытательный срок на три месяца. Александр Ивлев — урбанист, участник федеральной программы «Архитекторы.рф», ранее работавший в городе Сысерть Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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