Военкор Рожин: ВС России вернули Ольговку в Курской области

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, вс рф, сво, армия россии, штурмовики, военный
Российские военнослужащие освободили Ольговку и наступают на Зеленый Шлях Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военнослужащие вернули под контроль село Ольговка в Курской области. Об этом сообщил военкор Борис Рожин.

«ВС РФ освободили село Ольговка в Курской области. Наступление продолжается», — написал военкор в Telegram. Он подчеркнул, что ВСУ ждут «плохие дни» в регионе. Другие военкоры сообщают, что российская армия идет в сторону Зеленого Шляха. Минобороны РФ пока информацию не подтверждает.

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Российские военнослужащие вернули под контроль село Ольговка в Курской области. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. «ВС РФ освободили село Ольговка в Курской области. Наступление продолжается», — написал военкор в Telegram. Он подчеркнул, что ВСУ ждут «плохие дни» в регионе. Другие военкоры сообщают, что российская армия идет в сторону Зеленого Шляха. Минобороны РФ пока информацию не подтверждает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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