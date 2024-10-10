Военкор Рожин: ВС России вернули Ольговку в Курской области

10 октября 2024 в 21:56 Размер текста - 17 +

Российские военнослужащие освободили Ольговку и наступают на Зеленый Шлях Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские военнослужащие вернули под контроль село Ольговка в Курской области. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. «ВС РФ освободили село Ольговка в Курской области. Наступление продолжается», — написал военкор в Telegram. Он подчеркнул, что ВСУ ждут «плохие дни» в регионе. Другие военкоры сообщают, что российская армия идет в сторону Зеленого Шляха. Минобороны РФ пока информацию не подтверждает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военнослужащие вернули под контроль село Ольговка в Курской области. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. «ВС РФ освободили село Ольговка в Курской области. Наступление продолжается», — написал военкор в Telegram. Он подчеркнул, что ВСУ ждут «плохие дни» в регионе. Другие военкоры сообщают, что российская армия идет в сторону Зеленого Шляха. Минобороны РФ пока информацию не подтверждает.