Военкор Рожин: ВС России вернули Ольговку в Курской области

Российские военнослужащие освободили Ольговку и наступают на Зеленый Шлях
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Российские военнослужащие вернули под контроль село Ольговка в Курской области. Об этом сообщил военкор Борис Рожин.
«ВС РФ освободили село Ольговка в Курской области. Наступление продолжается», — написал военкор в Telegram. Он подчеркнул, что ВСУ ждут «плохие дни» в регионе. Другие военкоры сообщают, что российская армия идет в сторону Зеленого Шляха. Минобороны РФ пока информацию не подтверждает.
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